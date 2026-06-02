Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

O que pode ser afetado pela tarifa de 25% dos EUA contra o Brasil

Lista de 73 páginas divulgada pelos Estados Unidos exclui café, carnes, frutas e aeronaves da tarifa de 25% proposta contra o Brasil

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de junho de 2026 às 08h00.

A proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros veio acompanhada de uma extensa lista de exceções que preserva parte relevante das exportações do Brasil.

O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) concluiu a investigação comercial aberta contra o país e divulgou uma relação de 73 páginas com produtos que permaneceriam fora da cobrança.

A medida ainda passará por consulta pública antes de uma eventual implementação.

Entre os itens poupados estão café, determinadas carnes, frutas, cereais, sementes, fertilizantes, produtos farmacêuticos, minerais, terras raras, aeronaves brasileiras e peças aeronáuticas.

Na prática, a lista reduz o impacto potencial da tarifa sobre alguns dos principais setores exportadores do Brasil para o mercado americano.

Os produtos que ficaram fora da tarifa

A relação divulgada pelo governo americano inclui dezenas de categorias de produtos considerados estratégicos para a economia dos dois países.

Entre os principais itens preservados estão:

  • Café
  • Chá
  • Frutas
  • Determinadas carnes
  • Cereais
  • Sementes
  • Fertilizantes
  • Produtos químicos orgânicos
  • Produtos farmacêuticos
  • Minerais
  • Terras raras
  • Aeronaves brasileiras
  • Peças e componentes aeronáuticos
  • Materiais informativos
  • Doações humanitárias

A exclusão desses produtos da cobrança é vista como uma forma de evitar impactos sobre cadeias produtivas relevantes para os próprios Estados Unidos.

Quais produtos ainda podem ser ser afetados

Embora a lista de exceções seja ampla, ela não protege toda a pauta exportadora brasileira.

Produtos industriais, manufaturados e categorias que não aparecem entre as isenções continuam potencialmente sujeitos à tarifa de 25% caso a medida seja efetivamente adotada após o período de consulta pública.

O documento do USTR utiliza códigos tarifários específicos, o que significa que alguns segmentos podem ter apenas parte de seus produtos protegidos, enquanto outros permanecem expostos à nova cobrança.

A definição final dependerá da conclusão do processo conduzido pelo governo americano.

Por que os EUA investigaram o Brasil

A investigação foi aberta em julho de 2025 com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento usado pelos Estados Unidos para apurar práticas comerciais consideradas prejudiciais aos interesses americanos.

No relatório final, o USTR concluiu que determinadas políticas brasileiras seriam "irrazoáveis" e estariam restringindo o comércio dos Estados Unidos.

As críticas se concentram em áreas como comércio digital, serviços de pagamento, acordos tarifários, desmatamento, mercado de etanol, propriedade intelectual e combate à corrupção.

O Pix aparece entre os principais pontos questionados. Segundo o órgão, o Banco Central atuaria simultaneamente como regulador e operador do sistema, o que, na avaliação americana, poderia gerar distorções concorrenciais.

O documento também faz críticas à política brasileira para o etanol, à proteção de patentes, à fiscalização do desmatamento e às medidas de combate à corrupção adotadas pelo país.

O que acontece agora

A proposta tarifária ainda não entrou em vigor.

Após concluir a investigação, o USTR abriu uma nova fase de consulta pública para receber manifestações de empresas, entidades e interessados.

O prazo legal para que os Estados Unidos decidam pela implementação das medidas termina em 15 de julho de 2026.

Enquanto isso, Brasil e Estados Unidos seguem negociando uma solução para evitar novas barreiras comerciais.

O grupo de trabalho criado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump continua discutindo alternativas para reduzir as divergências apontadas pelo governo americano.

*Com O Globo 

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Tarifas

Mais de Mundo

As seis acusações dos EUA contra o Brasil que podem gerar novas tarifas

Chineses fumam quase metade dos cigarros do mundo — e o governo não consegue mudar isso

Como o aquecimento global está aumentando a violência na Nigéria

Candidato tenta impedir que camisa da seleção seja usada na campanha na Colômbia

Mais na Exame

Mercados

Marvell sobe 25% depois de Huang prever que empresa vai valer US$ 1 trilhão

Inteligência Artificial

Huang chama Marvell de 'próxima empresa de US$ 1 trilhão'

Mundo

As seis acusações dos EUA contra o Brasil que podem gerar novas tarifas

Economia

Inflação europeia supera abril e aumenta expectativa por ação do BCE