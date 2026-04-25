Torcedores do Arsenal apelam a Guardiola por título inglês: ‘você já ganhou o suficiente’

Arsenal: equipe enfrenta o Newcastle neste sábado, 25 (David Price/Arsenal FC/Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de abril de 2026 às 14h02.
Torcedores do Arsenal protagonizaram uma cena inusitada neste sábado, 25, na chegada do elenco do Manchester City ao estádio de Wembley, em Londres. O grupo abordou o técnico Pep Guardiola e pediu que ele “deixasse” o time londrino conquistar o título da Premier League nesta temporada.
Os torcedores gritaram na direção do treinador espanhol enquanto o ônibus do City chegava para a semifinal da FA Cup. Em tom de apelo, um deles disse: “Pep, deixe o Arteta ganhar esse ano. Você já ganhou o suficiente”. Na sequência, elevaram o tom: “Eu te odeio, você estragou a minha vida”.
O Manchester City enfrenta o Southampton neste sábado, às 13h15 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Inglaterra.
A equipe chega embalada após assumir a liderança da Premier League, restando cinco rodadas para o fim. City e Arsenal estão empatados em pontos, e a disputa pode ser definida no saldo de gols.
Na liga inglesa, o Arsenal aparece na segunda colocação, com 70 pontos, e entra em campo também neste sábado, às 13h30, contra o Newcastle, no Emirates Stadium, pela 34ª rodada. O time tenta retomar a liderança após derrota na última rodada.
A equipe comandada por Mikel Arteta chegou a abrir vantagem na ponta da tabela ao longo da temporada, mas viu a diferença cair nas últimas semanas. Desde a chegada do treinador, em dezembro de 2019, o clube soma 539 dias na liderança da Premier League, atrás apenas do Liverpool no período, mas ainda não conquistou o título.
No mesmo intervalo, Guardiola venceu a competição quatro vezes. O Arsenal vem de três vice-campeonatos e convive com o histórico recente de queda de rendimento na reta final, o que tem aumentado a pressão na disputa atual.