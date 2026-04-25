Torcedores do Arsenal apelam a Guardiola por título inglês: ‘você já ganhou o suficiente’

Torcedores do Arsenal protagonizaram uma cena inusitada neste sábado, 25, na chegada do elenco do Manchester City ao estádio de Wembley, em Londres. O grupo abordou o técnico Pep Guardiola e pediu que ele “deixasse” o time londrino conquistar o título da Premier League nesta temporada.

Os torcedores gritaram na direção do treinador espanhol enquanto o ônibus do City chegava para a semifinal da FA Cup. Em tom de apelo, um deles disse: “Pep, deixe o Arteta ganhar esse ano. Você já ganhou o suficiente”. Na sequência, elevaram o tom: “Eu te odeio, você estragou a minha vida”.

O Manchester City enfrenta o Southampton neste sábado, às 13h15 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Inglaterra.

A equipe chega embalada após assumir a liderança da Premier League, restando cinco rodadas para o fim. City e Arsenal estão empatados em pontos, e a disputa pode ser definida no saldo de gols.

Premier League 2026

Na liga inglesa, o Arsenal aparece na segunda colocação, com 70 pontos, e entra em campo também neste sábado, às 13h30, contra o Newcastle, no Emirates Stadium, pela 34ª rodada. O time tenta retomar a liderança após derrota na última rodada.

A equipe comandada por Mikel Arteta chegou a abrir vantagem na ponta da tabela ao longo da temporada, mas viu a diferença cair nas últimas semanas. Desde a chegada do treinador, em dezembro de 2019, o clube soma 539 dias na liderança da Premier League, atrás apenas do Liverpool no período, mas ainda não conquistou o título.

No mesmo intervalo, Guardiola venceu a competição quatro vezes. O Arsenal vem de três vice-campeonatos e convive com o histórico recente de queda de rendimento na reta final, o que tem aumentado a pressão na disputa atual.