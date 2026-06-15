Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Cabo Verde: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo H

(Imagem gerada por IA/EXAME)

(Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de junho de 2026 às 11h40.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Espanha e Cabo Verde, apontando cenário de ampla vantagem para os espanhóis no jogo desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, a Espanha aparece com 92,0% de chance de vitória contra 2,0% de Cabo Verde, enquanto o empate tem 6,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória espanhola por 3 a 0, com 13,4% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 4 a 0 com 12,0%, vitória por 2 a 0 com 11,5%, vitória por 3 a 1 com 5,6% e vitória por 2 a 1 com 4,8%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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