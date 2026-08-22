Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 recebem dinheiro da Fifa? Entenda

A realização da Copa do Mundo feminina de 2027 vai movimentar bilhões de reais no Brasil, mas isso não significa que os estádios que receberão as partidas sejam diretamente remunerados pela Fifa com parte do investimento total no torneio. No caso do Maracanã, por exemplo, existe um contrato específico de aluguel firmado entre a entidade e o Consórcio Fla-Flu, responsável pela gestão do estádio.

Palco da final, o Maracanã está contratado por US$ 200 mil para receber a decisão da Copa, valor que equivalia a cerca de R$ 1,156 milhão na cotação prevista no acordo, de R$ 5,60 por dólar. O contrato foi firmado em agosto de 2025 e, inicialmente, contemplava apenas a partida final, segundo o ge.

O valor deve mudar, visto que o estádio receberá mais jogos, dentre eles o jogo de abertura. Além disso, receberá outros sete jogos das demais fases, recebendo aproximadamente US$ 19o mil por partida.

O valor definido no contrato com a Fifa também precisa ser colocado em perspectiva. Atualmente, Flamengo e Fluminense cobram R$ 300 mil pelo aluguel do Maracanã. Antes, o valor era de R$ 200 mil.

No acordo para a Copa do Mundo feminina, porém, o preço foi estabelecido em dólar e considera a quantidade de partidas que serão disputadas no estádio.

O Maracanã, que já recebeu as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, será novamente palco de uma decisão mundial. Em 2027, a final feminina está marcada para 25 de julho.

Além da taxa fixa pelo aluguel, existe ainda a possibilidade de pagamentos referentes aos dias em que a Fifa utilizar o estádio para operações e serviços, mesmo quando não houver partidas. Esses valores fazem parte de uma chamada "taxa de aluguel variável". Os demais estádios devem ter acordo parecido, segundo o GE.

Quanto a Fifa vai investir na Copa?

O investimento total previsto pela Fifa para a Copa do Mundo feminina de 2027 é de US$ 800 milhões, aproximadamente R$ 4,2 bilhões. O montante, porém, não é destinado exclusivamente aos estádios.

De acordo com o relatório anual da entidade, cerca de US$ 344 milhões, equivalentes a R$ 1,8 bilhão, serão destinados a "contribuições ao futebol feminino". A competição será realizada entre 24 de junho e 25 de julho e terá 32 seleções.

O Mundial também é apontado como a principal fonte da receita projetada pela Fifa para 2027. A entidade estima arrecadar US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,3 bilhões, no ano, sendo US$ 70 milhões em receitas de licenciamento, o maior valor previsto para uma Copa do Mundo feminina.

O investimento de US$ 800 milhões anunciado pela Fifa contempla a realização de toda a Copa do Mundo feminina e não significa que cada estádio receberá uma parcela fixa desse valor.

A relação financeira entre a entidade e cada arena depende dos contratos firmados para sediar os jogos, incluindo valores de aluguel e possíveis custos relacionados ao período de uso exclusivo, operações e serviços.