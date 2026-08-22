F1: Mercedes vence sprint do GP da Holanda antes da classificação; veja como foi

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, venceu neste sábado, 22, a corrida sprint do Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1, no circuito de Zandvoort.

O piloto largou na pole e liderou as 24 voltas, terminando 1,36 segundo à frente de Charles Leclerc, da Ferrari.

Lando Norris, da McLaren, completou o pódio na terceira posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou em 9º.

A chuva começou a cair na parte final da prova e aumentou a pressão sobre os pilotos. Russell conseguiu manter a liderança até a bandeirada e destacou que o resultado poderia ter sido diferente caso a pista tivesse ficado molhada mais cedo.

Como ficou a corrida sprint do GP da Holanda?

1º — George Russell (Mercedes)

2º — Charles Leclerc (Ferrari)

3º — Lando Norris (McLaren)

4º — Kimi Antonelli (Mercedes)

6º — Max Verstappen (Red Bull)

9º — Gabriel Bortoleto (Audi)

Russell, terceiro colocado no campeonato, controlou a corrida desde a largada. Leclerc não conseguiu ameaçar a liderança, enquanto Norris precisou lidar com problemas na traseira de sua McLaren.

Antonelli terminou em quarto e ampliou sua vantagem na liderança do Mundial. O italiano soma 224 pontos, contra 171 de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Verstappen e Hamilton protagonizam duelo

Max Verstappen terminou a sprint na sexta colocação, após protagonizar uma disputa com Lewis Hamilton. O confronto entre os dois campeões mundiais animou o público presente em Zandvoort.

Verstappen corre em casa pela última vez no circuito holandês, que deixará o calendário da Fórmula 1 após a temporada de 2026. A prova havia retornado ao campeonato em 2021 e se tornou uma das principais atrações do calendário com o crescimento da torcida pelo piloto da Red Bull.

Quando será o GP dos Países Baixos?

A classificação para o Grande Prêmio dos Países Baixos acontece ainda neste sábado, 22. A corrida principal será disputada no domingo, 23, em Zandvoort.

Esta será a última edição do GP dos Países Baixos no circuito desde o retorno da etapa ao calendário. Os organizadores decidiram não manter a prova após 2026, citando os riscos financeiros envolvidos na realização do evento.

Por que importa?

A sprint pode ter impacto direto na disputa pelo campeonato, especialmente para Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes ampliou sua vantagem na liderança ao terminar à frente de Lewis Hamilton.

A corrida também representa mais uma oportunidade para Gabriel Bortoleto somar pontos em uma temporada de estreia na Audi. O brasileiro terminou a sprint na nona colocação.

Como afeta o campeonato?

Com o quarto lugar na sprint, Antonelli chegou a 224 pontos e abriu vantagem sobre Hamilton, que tem 171. A classificação e o Grande Prêmio de domingo ainda podem alterar significativamente a disputa pelas primeiras posições.

*Com AFP