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A expressão proibida no mundo do uísque

Nomeclatura vetada em 2022 tem uma das histórias mais curiosas do mundo do Scotch Whisky

Mauricio Porto
Mauricio Porto

Colunista

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 10h02.

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"Dadinho é o*, meu nome agora é Zé Pequeno". Se você se lembra de ter visto, em 2002, essa frase proferida em algum cinema do Brasil, provavelmente tem idade suficiente para ter visto, também, o assunto desta matéria. A expressão Pure Malt estampava, até aquele ano, diversas garrafas de uísque à venda em nosso mercado. Em especial um certo Glenfiddich, que circulava bastante pelo Brasil.

Entretanto, em 2002, a expressão foi proibida. E a história por trás dela é uma das mais curiosas do mundo do Scotch Whisky. Antes de narrá-la, entretanto, cabe uma explicação técnica breve. Uísques feitos totalmente de cevada maltada podem ser Single Malts ou Blended Malts.

O que muda é o número de destilarias. Se for produzido em alambiques de cobre, totalmente de cevada maltada, em um único lugar, é single malt. Mas, se for uma mistura de uísques de cevada maltada, destilados em alambiques, mas de destilarias distintas, é um blended malt. Simplificando: se você pegar dois single malts e misturar, terá um blended malt.

Este conceito, porém, apesar de não ser novo, ganhou bastante tônus a partir de 2002. E a personagem principal é a destilaria Cardhu, localizada em Speyside, na Escócia. De nome, a destilaria é pouco conhecida. Mas ela tem um papel vital para a Diageo. Ela fornece o uísque mais importante para compor o Johnnie Walker Black Label. Sem Cardhu, não há Black Label. Além disso, ela também engarrafa um Cardhu 12 anos.

Em 2002, por algum mistério mercadológico, o consumo de Cardhu decolou. A Espanha foi um dos países responsáveis. E, apesar de isso parecer um problema bom, é, também, um desafio.

Porque produzir uísque não é algo imediato. Não adianta simplesmente virar uma chave e, da noite para o dia, centenas de milhares de garrafas serem preenchidas. Uísque demanda tempo. O tempo de barril. Para que seja considerado scotch whisky, o mínimo são três anos em barris de no máximo setecentos litros. A Diageo, então, viu-se num curioso impasse. A curva de demanda claramente superaria o teto de produção – considerando os estoques da época – da Cardhu. Mesmo redirecionando parte dos maltes antes destinados à Johnnie Walker, a conta não fechava.

Cabe aqui voltar ao início da matéria. Em 2002, a legislação relativa à rotulagem de scotch whisky era um pouco distinta da atual. Era permitido usar a expressão “pure malt” ou “vatted malt”. A expressão podia tanto referir-se a um single malt quanto a um blended malt, explicados anteriormente.

A Diageo aproveitou aquela prerrogativa legal e lançou um novo produto no mercado. O Cardhu Pure Malt. Que era, basicamente, Cardhu, misturado com outros maltes de destilarias menos conhecidas do grupo, como Glendullan. O blend mantinha o perfil sensorial típico de Cardhu e Speyside.

Acontece que, percebendo a jogada de sua concorrente, a William Grant & Sons, outra gigante da produção de Scotch Whisky, acusou a Diageo de “enganar o público” e – espetacularmente, na minha opinião – “apostar em estar certa", algo que minha esposa faz com frequência, também.

Os dejetos finalmente atingiram o ventilador. A imprensa publicou uma série de artigos, transformando a mudança em um quase escândalo. Por fim, o Parlamento Escocês se envolveu. O líder do partido nacional, John Swinney, criou um comitê só para discutir a matéria e chamou a Scotch Whisky Association para chegar na voadora.

Pressionada por seus concorrentes, o parlamento e a SWA, a Diageo não teve alternativa senão retroceder de sua decisão. Em 2003, retirou o Cardhu Pure Malt do mercado. Mas a história teve enraizamentos mais profundos. Em 2008, a SWA alterou as Scotch Whisky Regulations e determinou que, em 23 de novembro de 2011, as expressões “vatted malt” e “pure malt” estariam totalmente proibidas na rotulagem de uísque escocês.

Então, está aí. Se pudesse falar, certamente aquela garrafa diria. Pure malt é o *. Eu sou um blended malt.

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