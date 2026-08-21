Antonelli lidera treino livre do GP da Holanda; Bortoleto termina em nono

A Fórmula 1 voltou à ação nesta sexta-feira, 21, após a pausa do verão europeu, com Kimi Antonelli no topo da tabela no único treino livre do GP da Holanda. No Circuito de Zandvoort, o líder do Mundial marcou 1min12s949 e superou Lando Norris e George Russell.

Gabriel Bortoleto também começou bem o fim de semana. O brasileiro terminou a sessão na nona colocação, com 1min13s992, a 1s043 do líder.

Bortoleto testa pneus e termina entre os dez

Bortoleto foi um dos últimos pilotos a deixar os boxes e iniciou o trabalho com pneus duros. Em sua segunda tentativa, ainda nos primeiros 20 minutos, conseguiu a nona melhor marca.

Com os mesmos compostos, chegou a ocupar a sétima posição. Na parte final da sessão, o brasileiro colocou pneus médios e chegou a registrar o sexto melhor tempo, mas acabou caindo para nono após encontrar tráfego nos minutos finais.

A atividade chegou a começar com ameaça de chuva, mas a pista permaneceu seca. Alguns pilotos chegaram a sair com pneus intermediários, mas rapidamente trocaram pelos compostos adequados para as condições do circuito.

Antonelli assume a ponta no fim

A liderança mudou de mãos diversas vezes durante o treino. Oscar Piastri começou na frente com pneus médios, antes de ser superado por Antonelli.

Charles Leclerc também apareceu no topo, assim como Lewis Hamilton, George Russell e Piastri. Na reta final, quando os pilotos passaram a utilizar os pneus macios, a disputa ficou ainda mais apertada.

Piastri assumiu a liderança a menos de dez minutos do fim. Leclerc e Hamilton também passaram pela primeira posição, até Lando Norris estabelecer o melhor tempo provisório.

A quatro minutos da bandeirada, porém, Antonelli encontrou uma volta ainda mais rápida e fechou o treino na liderança, com Norris apenas 0s121 atrás.

Sainz tem problemas e Verstappen fica em 11º

A sessão foi relativamente tranquila, mas teve alguns incidentes. Carlos Sainz escapou da pista três vezes e, em duas delas, atravessou a brita. Os erros causaram danos ao assoalho de sua Williams e comprometeram o desempenho do espanhol.

Lewis Hamilton e Max Verstappen também tiveram escapadas, mas sem consequências importantes.

O tricampeão mundial terminou apenas na 11ª colocação, 1s376 atrás de Antonelli. Verstappen, que corre em casa neste fim de semana, ficou atrás também de Hulkenberg, Gasly e Bortoleto.

Resultado do treino livre do GP da Holanda