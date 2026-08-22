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Fase de grupos copa 2026

Messi é multado após dar tapa em adversário durante jogo; veja vídeo

Astro argentino acertou Quinn Sullivan durante empate entre Inter Miami e Philadelphia Union; valor da punição não foi divulgado

Lionel Messi: argentino foi multado pela MLS após acertar tapa em adversário durante partida (Megan Briggs/Getty Images)

Lionel Messi: argentino foi multado pela MLS após acertar tapa em adversário durante partida (Megan Briggs/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 09h16.

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Lionel Messi foi multado pela Major League Soccer (MLS) nesta sexta-feira, 22, após acertar um tapa na cabeça do meia Quinn Sullivan, do Philadelphia Union, durante a partida contra o Inter Miami, disputada na quarta-feira, 20. O valor da punição não foi divulgado.

O incidente aconteceu aos 11 minutos dos acréscimos do segundo tempo, quando Messi se aproximou do círculo central para discutir com Sullivan. A bola estava em outra região do campo.

Após uma breve discussão, o argentino acertou um tapa na cabeça do adversário. Os dois ficaram frente a frente até a chegada do árbitro Filip Dujic, que estava de costas no momento da agressão e não aplicou cartão.

Veja vídeo do momento

Em seu relatório semanal, o Comitê Disciplinar da MLS informou que Messi recebeu uma multa por violar a política da liga sobre o contato das mãos com o rosto, cabeça ou pescoço de um adversário.

O lateral jamaicano Ian Fray, do Inter Miami, também recebeu uma multa pelo mesmo tipo de infração durante a partida.

Messi já havia sido punido pela MLS

Esta não é a primeira punição de Messi por indisciplina na liga americana.

Em fevereiro de 2025, o atacante foi multado após segurar pela nuca um auxiliar técnico do New York City FC.

Confusão teve outras expulsões

O empate por 2 a 2 entre Inter Miami e Philadelphia Union também terminou com outras duas expulsões.

Nos acréscimos, o árbitro Filip Dujic mostrou cartão vermelho para Cavan Sullivan, irmão mais novo de Quinn e jogador do Philadelphia, e para o italiano Yannick Bright, do Inter Miami.

A expulsão ocorreu após uma confusão na área da equipe de Messi.

Como foi o jogo entre Inter Miami e Philadelphia?

Inter Miami e Philadelphia Union empataram por 2 a 2. Messi participou da partida, mas o resultado impediu a equipe da Flórida de sair com a vitória em um confronto marcado pelas confusões nos minutos finais.

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