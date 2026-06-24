Após derrotar a Escócia, o Brasil chega ao mata-mata sem jogadores suspensos

A Seleção Brasileira encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 sem jogadores suspensos para o início do mata-mata. No duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, a Seleção contava com 3 jogadores pendurados, o volante Casemiro e os laterais Douglas Santos e Ibañez.

Assim, para encarar os escoceses, o técnico Carlo Ancelotti optou por manter em campo dois jogadores que estavam pendurados com cartão amarelo: Casemiro e Douglas Santos. A decisão poderia complicar o Brasil, já que qualquer nova advertência deixaria um dos atletas fora da partida dos 16avos de final.

No entanto, a estratégia deu certo. A Seleção venceu os escoceses com tranquilidade, por 3 a 0, e nenhum dos dois recebeu cartão amarelo durante a partida. Com isso, o Brasil chega à fase eliminatória sem baixas por suspensão.

Além disso, ao término da fase de grupos, todos os cartões amarelos são zerados. Dessa forma, os jogadores que terminaram a primeira fase com apenas uma advertência não carregam o histórico para o mata-mata.

Próximo adversário

Classificado na 1ª posição do Grupo C, o Brasil aguarda a definição do Grupo F para conhecer seu adversário nos 16avos de final. Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentarão o segundo colocado da chave.

No momento, a disputa segue aberta. A Holanda ocupa a liderança, empatada em pontos com o Japão, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A Suécia aparece na terceira colocação, enquanto a Tunísia, derrotada nas duas primeiras rodadas, já está eliminada da competição.