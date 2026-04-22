Estêvão fora da Copa do Mundo? Jogador sofre lesão grave

Estêvão: Jogador sonha em disputar sua primeira Copa do Mundo ((Foto: Chelsea Football Club/Chelsea FC via Getty Images))
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Publicado em 22 de abril de 2026 às 11h57.
Estêvão não deve disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo o "The Athletic", o jogador sofreu uma lesão grau quatro na coxa direita durante a derrota para o Manchester United, no sábado, 18, e o tempo de recuperação é longo.
De acordo com a publicação, Estêvão fez uma ressonância magnética que determinou a gravidade do problema. Antes mesmo do exame, funcionários e médicos do Chelsea já temiam a gravidade da lesão.
No início do ano, Estêvão sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. O brasileiro permaneceu 25 dias sem entrar em campo, entre os dias 20 de fevereiro e 16 de março. A lesão acabou deixando o atleta de fora da convocação da seleção brasileira para amistosos contra França e Croácia.
Agora, a lesão é mais complicada. Contra o Manchester United, o jogador foi substituído ainda aos 12 minutos após sentir dor na perna direita em uma jogada de contra-ataque. Inicialmente, o atleta tentou seguir em campo, mas não conseguiu.
Em entrevista coletiva pós-partida, Liam Rosenior, técnico do Chelsea, confirmou que o jogador esteve chorando no vestiário.
Além de possivelmente perder a Copa do Mundo, Estêvão também deve se despedir da temporada do Chelsea, que se encerra no final de maio. Em sua estreia pelo clube inglês, o jogador atuou em 26 jogos, marcando oito gols e dando quatro assistências.
Ainda que Estêvão não tenha a baixa confirmada, a seleção brasileira já sabe que não poderá contar com Rodrygo. O atacante do Real Madrid sofreu uma lesão de ligamento e já teve sua ausência confirmada no Mundial.
O atleta, inclusive, nem sequer foi convocado para os amistosos contra França e Croácia. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão é de 8 a 9 meses.