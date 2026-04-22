Estêvão fora da Copa do Mundo? Jogador sofre lesão grave

Estêvão não deve disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo o "The Athletic", o jogador sofreu uma lesão grau quatro na coxa direita durante a derrota para o Manchester United, no sábado, 18, e o tempo de recuperação é longo.

De acordo com a publicação, Estêvão fez uma ressonância magnética que determinou a gravidade do problema. Antes mesmo do exame, funcionários e médicos do Chelsea já temiam a gravidade da lesão.

No início do ano, Estêvão sofreu uma lesão muscular na perna esquerda. O brasileiro permaneceu 25 dias sem entrar em campo, entre os dias 20 de fevereiro e 16 de março. A lesão acabou deixando o atleta de fora da convocação da seleção brasileira para amistosos contra França e Croácia.