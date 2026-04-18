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Estêvão fora da Copa? Atacante sofre lesão muscular e deixa jogo entre Chelsea e Manchester United

Atacante saiu ainda no primeiro tempo em jogo contra o Manchester United

Equipe perdeu por 1 a 0, com gol de Matheus Cunha.

Equipe perdeu por 1 a 0, com gol de Matheus Cunha.

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 18h52.

O atacante Estêvão, titular do Chelsea e da seleção brasileira, foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo na partida contra o Manchester United, neste sábado, 18, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. O confronto terminou com vitória dos ingleses por 1 a 0, com gol de Matheus Cunha.

A lesão ocorreu após o atacante receber um passe em profundidade, avançar em velocidade e finalizar a jogada. Na sequência, o jogador caiu no gramado após pisar em falso e demonstrou dores na região da coxa direita.

Apesar de ter se levantado, Estêvão não conseguiu continuar em campo e precisou ser substituído ainda no início da partida. O argentino Alejandro Garnacho entrou em seu lugar.

A pouco menos de dois meses para o início da Copa, o atacante volta a ser preocupação para o técnico Ancelotti.

A partida terminou com vitória do Manchester United por 1 a 0, em jogo marcado pela saída precoce de Estêvão por lesão, o que impactou o desempenho ofensivo do Chelsea ao longo do confronto.

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