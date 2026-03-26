Brasil x França: veja provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso

A seleção brasileira irá enfrentar a França nesta quinta-feira em um dos últimos amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece em Boston, nos Estados Unidos.

A partida abre a Data Fifa de março para a seleção brasileira. Depois do duelo com os franceses, o time de Carlo Ancelotti encara a Croácia no dia 31, em Orlando, em mais um compromisso de preparação para o Mundial de 2026.

Nesta quarta-feira, 25, Ancelotti e Vinícius Jr. participaram de uma coletiva em que destacaram a preparação da equipe para o amistoso. O técnico afirmou que a Seleção Brasileira terá quatro atacantes. O treinador manteve a proposta ofensiva para o confronto, um laboratório nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Seleção de cara nova

O Brasil chega ao amistoso com mudança importante no sistema defensivo.

O zagueiro Marquinhos foi vetado por dores na região do quadril e não enfrenta a França. Ancelotti revelou que Léo Pereira será titular.

O técnico confirmou três nomes na defesa: Wesley na lateral direita, Douglas Santos na esquerda e Léo Pereira como titular na zaga. A segunda vaga no setor segue indefinida, entre Ibañez e Bremer para completar a linha defensiva.

No setor ofensivo, a expectativa gira em torno de Vinicius Junior, que vive fase de protagonismo e afirmou estar em seu “momento mais feliz”. Vini deve ter a seu lado Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

No gol, Ederson e Bento disputam posição. No meio-campo, a tendência é de formação com Casemiro e Andrey Santos.

Provável escalação do Brasil

Ederson (Bento); Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr.

Técnico: Carlo Ancelotti

Brasil x França: que horas assistir ao amistoso?

O amistoso entre Brasil e França será disputado nesta quinta-feira, 26, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

Brasil x França: onde assistir ao amistoso?

A transmissão será feita pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e GE TV (Youtube).