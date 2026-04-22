PSG x Nantes: horário, onde assistir e prováveis escalações

Luis Enrique: treinador vem fazendo história no PSG ( (Foto: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images))
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Publicado em 22 de abril de 2026 às 13h22.
Última atualização em 22 de abril de 2026 às 13h37.
PSG x Nantes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 14h, no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês.
Líder, o time de Luis Enrique entra em campo para tentar se aproximar ainda mais do título. Já o Nantes quer fugir da zona de rebaixamento e tentar a permanência na elite do futebol francês.
Líder da competição com 20 vitórias em 28 jogos disputados, o PSG está perto de conquistar o título, embora tenha vivido momentos de altos e baixos durante a temporada.
Apesar disso, a equipe de Luis Enrique vem de 13 vitórias nos últimos 21 jogos, somando todas as competições, e garantiu a vaga na semifinal da Champions League, eliminando o Liverpool da competição.
Já o Nantes vive uma situação desafiadora na competição. Na 17ª posição, a equipe está lutando contra o rebaixamento e não vence há seis jogos no torneio, chegando a três empates e três derrotas no período.
Além disso, o clube somou apenas quatro vitórias em 29 rodadas da competição, sofrendo 46 gols, sendo uma das defesas mais frágeis do campeonato.
O duelo entre PSG x Nantes terá transmissão da Cazé TV.
Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Beraldo; Warren Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia
Anthony Lopes; Frédéric Guilbert, Chidozie Awaziem, Nicolas Cozza e Deiver Machado; Francis Coquelin; Bahereba Guirassy, Louis Leroux, Johann Lepenant e Matthis Abline; Mostafa Mohamed.