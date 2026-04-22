PSG x Nantes: horário, onde assistir e prováveis escalações

PSG x Nantes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 14h, no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês.

Líder, o time de Luis Enrique entra em campo para tentar se aproximar ainda mais do título. Já o Nantes quer fugir da zona de rebaixamento e tentar a permanência na elite do futebol francês.

Como chega o PSG para o confronto

Líder da competição com 20 vitórias em 28 jogos disputados, o PSG está perto de conquistar o título, embora tenha vivido momentos de altos e baixos durante a temporada.

Apesar disso, a equipe de Luis Enrique vem de 13 vitórias nos últimos 21 jogos, somando todas as competições, e garantiu a vaga na semifinal da Champions League, eliminando o Liverpool da competição.

Como chega o Nantes para o confronto

Já o Nantes vive uma situação desafiadora na competição. Na 17ª posição, a equipe está lutando contra o rebaixamento e não vence há seis jogos no torneio, chegando a três empates e três derrotas no período.

Além disso, o clube somou apenas quatro vitórias em 29 rodadas da competição, sofrendo 46 gols, sendo uma das defesas mais frágeis do campeonato.

Onde assistir a PSG x Nantes

O duelo entre PSG x Nantes terá transmissão da Cazé TV.

Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Beraldo; Warren Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia

Nantes (Técnico: Eric Blahic)

Anthony Lopes; Frédéric Guilbert, Chidozie Awaziem, Nicolas Cozza e Deiver Machado; Francis Coquelin; Bahereba Guirassy, Louis Leroux, Johann Lepenant e Matthis Abline; Mostafa Mohamed.