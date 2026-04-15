US$ 2,7 bilhões: como a Copa do Mundo vai aumentar o PIB do México

A realização da Copa do Mundo de futebol no México deverá aumentar o PIB do país em 0,15%, ou cerca de US$ 2,75 bilhões, projeta a agência de avaliação Moody's.

"Usando nosso modelo econômico global, que captura os efeitos diretos e indiretos do turismo e dos gastos com infraestrutura, constatamos que o impacto econômico da Copa do Mundo de 2026 será marginal para os EUA e o Canadá. No México, o torneio adicionará 13 pontos-base ao crescimento do PIB em 2026 — longe de ser um momento decisivo para a economia mexicana, mas ainda significativo, considerando nossa previsão de crescimento de apenas 1,5% para este ano", diz um relatório da agência, divulgado na terça-feira 14.

Em 2025, o PIB do México foi de US$ 1.83 trilhão, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). Como comparação, o PIB brasileiro atingiu US$ 2,28 trilhões no ano passado.

Para os EUA, o impacto da Copa no PIB será de 0,05%, e no Canadá, de 0,07%. Mais de dois terços das partidas serão disputadas nos Estados Unidos, onde estádios terão adaptações pontuais.

"As reformas dos estádios no México, onde foram necessárias melhorias mais abrangentes, foram financiadas quase que inteiramente pelo setor privado. Com relativamente pouco investimento em infraestrutura, o impacto econômico da Copa do Mundo de 2026 dependerá em grande parte da venda de ingressos e do turismo", diz o estudo.

"Embora haja muito menos jogos disputados no México do que nos EUA, o tamanho menor da economia e os maiores efeitos indiretos dos gastos de turistas e cidadãos mexicanos resultarão em um impulso mais significativo para o crescimento. Apesar do conflito no Irã, elevamos nossa previsão para a economia mexicana de 1,4% para 1,5% em abril, refletindo em parte nossa avaliação revisada do impacto da Copa", aponta o estudo.

Terceira Copa

A Copa do Mundo de 2026 marcará a terceira vez que o México sediará o evento — o maior número entre todos os países. O Brasil já teve duas, em 1950 e 2014.

"Enquanto as copas anteriores, em 1970 e 1986, deixaram um legado duradouro de melhorias na infraestrutura — particularmente no metrô da Cidade do México — as melhorias desta vez foram muito mais direcionadas", afirma a Moody's.

O gasto menor em adaptações ajuda a evitar o risco, comum em grandes eventos, de que o país sede termine no prejuízo.

Quando se trata de ganhos e perdas econômicas, mesmo o país anfitrião mais bem preparado pode acabar no vermelho. Isso acontece especialmente em economias emergentes, onde a venda de ingressos e o turismo relacionado à Copa muitas vezes não conseguem cobrir o aumento dos gastos públicos antes do torneio e o consequente aumento da dívida", diz a Moody's.

Quando começa a Copa de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 terá sua partida inicial entre México e África do Sul, em 11 de junho, quinta-feira, às 16h (hora de Brasília), no estádio Azteca, na Cidade do México.

O Brasil fará sua estreia no sábado, dia 13, às 19h, contra o Marrocos, em Nova Jersey. A final da Copa será em 19 de julho, também em Nova Jersey.