Camisas históricas da Seleção em Copas ganham exposição no Museu do Futebol

O Museu do Futebol está localizado na Praça Charles Miller, s/n, no Pacaembu, na capital paulista (Agência Brasil)
Publicado em 19 de maio de 2026 às 19h51.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 20h24.
A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, o Museu do Futebol, em São Paulo, entrou no clima da principal competição do calendário esportivo.
A partir da próxima sexta-feira, o espaço recebe a exposição temporária “Amarelinha”, que reúne 18 uniformes originais da Seleção Brasileira utilizados ao longo da história dos Mundiais, entre a conquista do primeiro título em 1958 e a edição de 2022.
Entre os destaques, está o retorno da camisa utilizada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970. Na ocasião, o Brasil venceu a Itália por 4 a 1 e garantiu o tricampeonato mundial. O item volta a integrar a exposição permanente dedicada ao ex-jogador, após passar por um processo de limpeza.
A peça se consolidou como um dos símbolos do período considerado pelo imaginário coletivo como a expressão máxima do futebol ofensivo e vistoso apresentado pela Seleção Brasileira naquele Mundial disputado no México.
O Museu do Futebol está localizado na Praça Charles Miller, s/n, no Pacaembu, na capital paulista. O funcionamento ocorre de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos têm valor de R$ 24, com entrada gratuita às terças-feiras.
No Mundial de 2026, a Seleção Brasileira integra o Grupo C. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h.
Na segunda rodada, o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O encerramento da fase de grupos será no dia 24 de junho, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 19h.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)