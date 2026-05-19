Esporte

Camisas históricas da Seleção em Copas ganham exposição no Museu do Futebol

A partir da próxima sexta-feira, o espaço recebe a exposição temporária "Amarelinha", que reúne 18 uniformes originais da Seleção Brasileira

O Museu do Futebol está localizado na Praça Charles Miller, s/n, no Pacaembu, na capital paulista (Agência Brasil)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19h51.

Última atualização em 19 de maio de 2026 às 20h24.

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, o Museu do Futebol, em São Paulo, entrou no clima da principal competição do calendário esportivo.

A partir da próxima sexta-feira, o espaço recebe a exposição temporária “Amarelinha”, que reúne 18 uniformes originais da Seleção Brasileira utilizados ao longo da história dos Mundiais, entre a conquista do primeiro título em 1958 e a edição de 2022.

Entre os destaques, está o retorno da camisa utilizada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970. Na ocasião, o Brasil venceu a Itália por 4 a 1 e garantiu o tricampeonato mundial. O item volta a integrar a exposição permanente dedicada ao ex-jogador, após passar por um processo de limpeza.

A peça se consolidou como um dos símbolos do período considerado pelo imaginário coletivo como a expressão máxima do futebol ofensivo e vistoso apresentado pela Seleção Brasileira naquele Mundial disputado no México.

O Museu do Futebol está localizado na Praça Charles Miller, s/n, no Pacaembu, na capital paulista. O funcionamento ocorre de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos têm valor de R$ 24, com entrada gratuita às terças-feiras.

Brasil na Copa de 2026

No Mundial de 2026, a Seleção Brasileira integra o Grupo C. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h.

Na segunda rodada, o Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O encerramento da fase de grupos será no dia 24 de junho, diante da Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 19h.

Convocação da Seleção: veja a lista final de Ancelotti para a Copa

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

