Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo: veja como ficou a classificação do Grupo J após vitória da Argentina

Atual campeã mundial, a Argentina encaminhou a classificação ao mata-mata após a segunda rodada da fase de grupos

Messi, da Argentina: equipe venceu a Áustria na última segunda-feira, 23 (Divulgação/AFA)

Messi, da Argentina: equipe venceu a Áustria na última segunda-feira, 23 (Divulgação/AFA)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 12h47.

A Argentina deu mais um passo rumo às oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Áustria por 2 a 0 e assumir a liderança isolada do Grupo J.

A atual campeã mundial chegou aos seis pontos em dois jogos e ficou muito perto de confirmar a primeira colocação da chave.

A Áustria e a Argélia, que venceu a Jordânia por 2 a 1 na segunda rodada, aparecem com três pontos e disputam a segunda vaga direta nas oitavas de final. Já a Jordânia segue sem pontuar e tem situação complicada na competição.

Próximos jogos do Grupo J

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

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