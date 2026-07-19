Para dormir neste hotel, não basta pagar — é preciso escrever uma carta

Para reservar uma noite em El Elevador não é necessário abrir um aplicativo, escrever um e-mail ou clicar em qualquer botão de confirmação. O processo começa com papel, caneta e paciência: quem quer se hospedar precisa escrever uma carta contando o motivo da visita e o que espera encontrar na ilha. Só depois da correspondência enviada pelos Correios e de uma resposta manuscrita dos proprietários, o hóspede recebe um link privado para escolher as datas e efetuar o pagamento.

A propriedade fica em El Hierro, a menor e mais ocidental das Ilhas Canárias, arquipélago espanhol reconhecido pela Unesco como Reserva da Biosfera. Diferente de Tenerife ou Gran Canaria, a ilha recebe poucos turistas, o que preserva paisagens vulcânicas praticamente intocadas.

Uma estação de bombeamento com nova função

Luz natural entra pelo antigo transformador elétrico, hoje convertido em espaço de banho (Reprodução/Instagram)

O edifício que hoje abriga El Elevador nasceu com outro propósito. Há cerca de 70 anos, o morador local Juan Casañas abriu um caminho na rocha para alcançar uma nascente de água doce escondida na falésia. A estação de bombeamento construída ali fazia parte de um projeto para levar água até comunidades próximas, numa época em que o recurso era escasso na ilha.

O sistema hidráulico original deixou de funcionar com o tempo, mas a estrutura foi mantida na reforma conduzida pelo arquiteto canário Alejandro Beautell, dentro de um projeto da empresa Be Tenerife. Em vez de apagar o passado industrial da construção, a equipe preservou paredes de concreto desgastadas pelo vento e pela maresia, mantendo texturas moldadas ao longo de décadas.

O quarto se abre direto para o horizonte, sem cortinas ou distrações (Reprodução/Instagram)

A hospedagem ocupa cerca de 60 metros quadrados e recebe até dois hóspedes por vez. O layout aberto reúne sala, quarto e cozinha num só ambiente, com concreto aparente, aço e materiais naturais em destaque. Um dos pontos altos da casa é o banheiro: a antiga torre de transformação elétrica virou um espaço de banho com seis metros de altura, iluminado de cima, de onde é possível olhar diretamente para o céu.

Paisagem formada por lava

Concreto e rocha vulcânica dividem a mesma paisagem em El Hierro (Reprodução/Instagram)

O entorno da hospedagem é definido por fluxos de basalto pahoehoe, formações de lava resfriada com mais de 15 mil anos, que se estendem até falésias voltadas para o Oceano Atlântico. A vista para o mar não é interrompida em nenhum ponto da propriedade, e a luz muda de tom ao longo do dia conforme o clima da ilha se altera.

Não há Wi-Fi, televisão ou sinal de celular confiável em El Elevador. A ausência de conexão é apresentada pelos criadores como parte central da experiência, e não como limitação. Sem distrações digitais, os hóspedes ficam com o som do mar, a paisagem vulcânica e o tempo livre para preencher como quiserem.

A hospedagem se acende à beira da falésia enquanto o dia termina sobre o Atlântico (Reprodução/Instagram)

Como funciona a reserva

O sol se põe entre os dois volumes de concreto que formam a construção (Reprodução/Instagram)

A carta manuscrita é o primeiro passo obrigatório para quem quer se hospedar. O documento deve ser enviado para o endereço postal: El Elevador, Apartado de Correos 14, 38900 Villa de Valverde, El Hierro, Islas Canarias, España.

Depois do envio, começa a espera. Não existe confirmação automática por e-mail nem retorno imediato. Cada carta recebida é lida individualmente antes de qualquer resposta. Os proprietários então enviam uma nova carta, também escrita à mão, com a pré-reserva aceita, o link privado de acesso ao calendário e as instruções para formalizar a estadia. A escolha das datas e o pagamento acontecem nessa etapa, o único momento digital de todo o processo.

El Elevador integra o portfólio de projetos que buscam unir arquitetura, memória industrial e paisagem vulcânica em Canárias, num modelo de hospedagem que prioriza o ritmo mais lento como parte da experiência oferecida aos visitantes.