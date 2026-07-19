Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: prêmio de R$ 35 milhões será sorteado neste domingo

O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de julho de 2026 às 08h23.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

As seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 35 milhões.

Quando acontece?

O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão:

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

(Com Agência Brasil)

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Brasileiro gasta 42% mais em supermercado para conseguir 'selinho"

Se o ChatGPT planejasse as férias, para onde ele mandaria sua família? Veja as recomendações

Mega-Sena: Caixa anuncia mudanças nos sorteios da loteria; veja como ficam

Executivos vendem ações dos EUA em ritmo maior que na Crise de 2008

Mais na Exame

Casual

Para dormir neste hotel, não basta pagar — é preciso escrever uma carta

Negócios

Aos 19, eles faziam dinheiro cortando cabelo na pandemia. Agora vão faturar R$ 12 milhões em viagens

Esporte

Quantas finais de Copa do Mundo a Espanha já disputou?

Exame IN

Para os CMOs, o legado pós-Copa desenha um cenário de patrocínio complexo e pulverizado