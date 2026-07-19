Mega-Sena: prêmio de R$ 35 milhões será sorteado neste domingo

Redação Exame
Publicado em 19 de julho de 2026 às 08h23.
As seis dezenas do concurso 3.033 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 35 milhões.
O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.
Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.
Entre as possibilidades estão:
A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.
(Com Agência Brasil)