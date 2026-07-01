Que horas a Inglaterra joga hoje pela Copa do Mundo?

A Inglaterra entra em campo nesta quarta-feira, 1º, às 13h, no horário de Brasília, contra a República Democrática do Congo, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 — a primeira fase do mata-mata.

É um duelo eliminatório: quem perder está fora do torneio.

Campanhas de Inglaterra e República Democrática do Congo

A Inglaterra garantiu a liderança do Grupo L, com 7 pontos. Os ingleses derrotaram a Croácia por 4 a 2 e o Panamá por 2 a 0 e empataram com Gana por 0 a 0.

Já a República Democrática do Congo passou como uma das melhores terceiras colocadas, com 4 pontos. Os congoleses venceram o Uzbequistão por 3 a 1, empataram com Portugal por 1 a 1 e perderam para a Colômbia por 1 a 0.

Qual é o horário de Inglaterra x República Democrática do Congo?

O jogo entre Inglaterra x República Democrática do Congo acontece às 13h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao jogo da Inglaterra x República Democrática do Congo?

O jogo será exibido exclusivamente na CazéTV, pelo YouTube.