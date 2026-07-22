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Fase de grupos copa 2026

VNL 2026: horário e onde assistir ao jogo de vôlei feminino do Brasil x Japão nesta quarta

O Brasil terminou a fase preliminar da Liga das Nações na terceira colocação, enquanto o Japão ficou em sexto lugar

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 22 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Diana e Tainara, da seleção feminina de vôlei do Brasil: equipe enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 22 (Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h28.

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O Brasil enfrenta o Japão nesta quarta-feira, 22, pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina 2026.

A partida será disputada às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na República Popular da China, e vale vaga nas semifinais da competição.

A seleção comandada por Zé Roberto Guimarães encerrou a fase preliminar na terceira colocação, com 26 pontos, nove vitórias e três derrotas.

Já o Japão terminou em sexto lugar, com 21 pontos, oito vitórias e quatro derrotas. Pelo chaveamento da VNL, o terceiro colocado enfrenta o sexto nas quartas de final.

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da competição. Pela terceira semana da fase preliminar, em Osaka, o Brasil venceu as japonesas por 3 sets a 1.

Para a disputa da fase decisiva, Zé Roberto convocou a central Larissa Besen, destaque do Osasco. Ela substitui Julia Kudiess, que sofreu uma lesão no joelho e retornou ao Brasil para passar por cirurgia.

Que horas é o jogo Brasil x Japão pela VNL feminina?

Brasil e Japão se enfrentam às 8h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22, em Macau, na República Popular da China.

Onde assistir ao vivo a Brasil x Japão?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv 2, ge tv e VBTV.

Como chegam Brasil e Japão para as quartas de final?

O Brasil chega embalado pela vitória por 3 sets a 1 sobre o próprio Japão na terceira semana da fase preliminar. Apesar das derrotas para Tailândia e Estados Unidos na sequência, a equipe garantiu a terceira colocação geral e avançou às quartas de final.

A ponteira Julia Bergmann destacou a dificuldade do confronto e pediu atenção diante das características das japonesas. “Chegou o momento mais importante na competição. Vai ser mais um jogo difícil contra o Japão. Usamos essas duas semanas para nos prepararmos e chegamos bem nessa fase final. O Japão tem muita defesa e velocidade. Já jogamos muitas vezes contra elas e é sempre um desafio”, afirmou em nota compartilhada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A oposta Rosamaria ressaltou a importância da partida para a briga por medalha. "É um jogo muito importante. A vitória nos leva para uma zona de medalha. Será uma partida difícil desde o primeiro ponto e estamos preparadas para lutar até o fim do jogo", disse.

Já o técnico Zé Roberto Guimarães espera um confronto equilibrado. "Nunca é fácil jogar contra o Japão. Sabemos da dificuldade que é enfrentar as japonesas pela defesa, técnica e volume de jogo. Vamos precisar sacar bem, errar o menos possível e fazer o nosso melhor", afirmou.

Jogos das quartas de final da VNL feminina 2026

Confira a programação completa, no horário de Brasília:

Quarta-feira, 22

  • 5h: Itália x Países Baixos
  • 8h30: Brasil x Japão

Quinta-feira, 23

  • 5h: Turquia x Canadá
  • 8h30: Estados Unidos x República Popular da China

As semifinais serão disputadas no sábado, 25. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para domingo, 26.

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