Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quarta-feira, 22

A quarta-feira será movimentada com partidas do Campeonato Brasileiro, Série B, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil Feminina e MLS. Confira a agenda completa e onde assistir aos jogos do dia

Esporte: Quarta-feira será repleta de futebol (Esportes/Exame)

Esporte: Quarta-feira será repleta de futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de julho de 2026 às 06h00.

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A quarta-feira, 22, será de rodada cheia no futebol sul-americano e brasileiro. O Campeonato Brasileiro e a Série B movimentam a noite, enquanto a Copa Sul-Americana define os confrontos de ida dos playoffs das oitavas de final. No futebol feminino, a Copa do Brasil também entra em cena com partidas das oitavas.

O destaque fica para os brasileiros na Sul-Americana, com Vasco e RB Bragantino buscando vantagem fora de casa diante de Independiente Medellín e Sporting Cristal, respectivamente. Pelo Brasileirão, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Cruzeiro entram em campo, enquanto a MLS completa a programação com 15 partidas ao longo da noite.

Veja os jogos desta quarta-feira, 22

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 — Coritiba x Palmeiras
  • 21h30 — Internacional x Cruzeiro
  • 21h30 — Chapecoense x Flamengo
  • 21h30 — São Paulo x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 19h30 — Ceará x CRB
  • 19h30 — Operário-PR x Ponte Preta
  • 20h30 — Goiás x Sport
  • 21h30 — Náutico x Londrina

Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

  • 19h — Independiente Medellín x Vasco
  • 21h30 — Sporting Cristal x RB Bragantino
  • 21h30 — Lanús x Cienciano

Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)

  • 19h — Botafogo (F) x RB Bragantino (F)
  • 19h30 — Atlético-MG (F) x Atlético-PI (F)

MLS

  • 20h30 — Columbus Crew x New York City
  • 20h30 — Cincinnati x Vancouver Whitecaps
  • 20h30 — Inter Miami x Chicago Fire
  • 20h30 — New England Revolution x Toronto
  • 20h30 — Philadelphia Union x New York Red Bulls
  • 21h15 — Charlotte x Atlanta United
  • 21h30 — Austin x Seattle Sounders
  • 21h30 — Houston Dynamo x DC United
  • 21h30 — Nashville x Montreal
  • 21h30 — Sporting KC x Minnesota United
  • 22h30 — Colorado Rapids x San Diego
  • 23h30 — LA Galaxy x St. Louis City
  • 23h30 — Los Angeles FC x Real Salt Lake
  • 23h30 — Portland Timbers x Dallas
  • 23h30 — San Jose Earthquakes x Orlando City

Onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 22

ESPN

  • 19h — Independiente Medellín x Vasco - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

Disney+

  • 19h — Independiente Medellín x Vasco - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
  • 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h30 — Operário-PR x Ponte Preta - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 — Goiás x Sport - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Sportv

  • 19h — Botafogo (F) x RB Bragantino (F) - Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)
  • 21h30 — Náutico x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Prime Video

  • 19h30 — Coritiba x Palmeiras - Campeonato Brasileiro

SportyNet (TV e YouTube)

  • 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Xsports

  • 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN 4

  • 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

CBF TV

  • 19h30 — Atlético-MG (F) x Atlético-PI (F) - Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)

Apple TV

  • 20h30 — Columbus Crew x New York City - MLS
  • 20h30 — Cincinnati x Vancouver Whitecaps - MLS
  • 20h30 — Inter Miami x Chicago Fire - MLS
  • 20h30 — New England Revolution x Toronto - MLS
  • 20h30 — Philadelphia Union x New York Red Bulls - MLS
  • 21h15 — Charlotte x Atlanta United - MLS
  • 21h30 — Austin x Seattle Sounders - MLS
  • 21h30 — Houston Dynamo x DC United - MLS
  • 21h30 — Nashville x Montreal - MLS
  • 21h30 — Sporting KC x Minnesota United - MLS
  • 22h30 — Colorado Rapids x San Diego - MLS
  • 23h30 — LA Galaxy x St. Louis City - MLS
  • 23h30 — Los Angeles FC x Real Salt Lake - MLS
  • 23h30 — Portland Timbers x Dallas - MLS
  • 23h30 — San Jose Earthquakes x Orlando City - MLS

Globo

  • 21h30 — Internacional x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
  • 21h30 — Chapecoense x Flamengo - Campeonato Brasileiro
  • 21h30 — São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
  • 21h30 — Náutico x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ge tv

  • 21h30 — São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro

Premiere

  • 21h30 — Internacional x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
  • 21h30 — Chapecoense x Flamengo - Campeonato Brasileiro
  • 21h30 — São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
  • 21h30 — Náutico x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Paramount+

  • 21h30 — Sporting Cristal x RB Bragantino - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
  • 21h30 — Lanús x Cienciano - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
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