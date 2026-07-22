Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quarta-feira, 22

A quarta-feira, 22, será de rodada cheia no futebol sul-americano e brasileiro. O Campeonato Brasileiro e a Série B movimentam a noite, enquanto a Copa Sul-Americana define os confrontos de ida dos playoffs das oitavas de final. No futebol feminino, a Copa do Brasil também entra em cena com partidas das oitavas.
O destaque fica para os brasileiros na Sul-Americana, com Vasco e RB Bragantino buscando vantagem fora de casa diante de Independiente Medellín e Sporting Cristal, respectivamente. Pelo Brasileirão, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Cruzeiro entram em campo, enquanto a MLS completa a programação com 15 partidas ao longo da noite.
Veja os jogos desta quarta-feira, 22
Campeonato Brasileiro
- 19h30 — Coritiba x Palmeiras
- 21h30 — Internacional x Cruzeiro
- 21h30 — Chapecoense x Flamengo
- 21h30 — São Paulo x Athletico-PR
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — Ceará x CRB
- 19h30 — Operário-PR x Ponte Preta
- 20h30 — Goiás x Sport
- 21h30 — Náutico x Londrina
Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 19h — Independiente Medellín x Vasco
- 21h30 — Sporting Cristal x RB Bragantino
- 21h30 — Lanús x Cienciano
Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)
- 19h — Botafogo (F) x RB Bragantino (F)
- 19h30 — Atlético-MG (F) x Atlético-PI (F)
MLS
- 20h30 — Columbus Crew x New York City
- 20h30 — Cincinnati x Vancouver Whitecaps
- 20h30 — Inter Miami x Chicago Fire
- 20h30 — New England Revolution x Toronto
- 20h30 — Philadelphia Union x New York Red Bulls
- 21h15 — Charlotte x Atlanta United
- 21h30 — Austin x Seattle Sounders
- 21h30 — Houston Dynamo x DC United
- 21h30 — Nashville x Montreal
- 21h30 — Sporting KC x Minnesota United
- 22h30 — Colorado Rapids x San Diego
- 23h30 — LA Galaxy x St. Louis City
- 23h30 — Los Angeles FC x Real Salt Lake
- 23h30 — Portland Timbers x Dallas
- 23h30 — San Jose Earthquakes x Orlando City
Onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 22
ESPN
- 19h — Independiente Medellín x Vasco - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
Disney+
- 19h — Independiente Medellín x Vasco - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — Operário-PR x Ponte Preta - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 — Goiás x Sport - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Sportv
- 19h — Botafogo (F) x RB Bragantino (F) - Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)
- 21h30 — Náutico x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Prime Video
- 19h30 — Coritiba x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
SportyNet (TV e YouTube)
- 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Xsports
- 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN 4
- 19h30 — Ceará x CRB - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
CBF TV
- 19h30 — Atlético-MG (F) x Atlético-PI (F) - Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)
Apple TV
- 20h30 — Columbus Crew x New York City - MLS
- 20h30 — Cincinnati x Vancouver Whitecaps - MLS
- 20h30 — Inter Miami x Chicago Fire - MLS
- 20h30 — New England Revolution x Toronto - MLS
- 20h30 — Philadelphia Union x New York Red Bulls - MLS
- 21h15 — Charlotte x Atlanta United - MLS
- 21h30 — Austin x Seattle Sounders - MLS
- 21h30 — Houston Dynamo x DC United - MLS
- 21h30 — Nashville x Montreal - MLS
- 21h30 — Sporting KC x Minnesota United - MLS
- 22h30 — Colorado Rapids x San Diego - MLS
- 23h30 — LA Galaxy x St. Louis City - MLS
- 23h30 — Los Angeles FC x Real Salt Lake - MLS
- 23h30 — Portland Timbers x Dallas - MLS
- 23h30 — San Jose Earthquakes x Orlando City - MLS
Globo
- 21h30 — Internacional x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
- 21h30 — Chapecoense x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 21h30 — São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
- 21h30 — Náutico x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ge tv
- 21h30 — São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
Premiere
- 21h30 — Internacional x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
- 21h30 — Chapecoense x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 21h30 — São Paulo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
- 21h30 — Náutico x Londrina - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Paramount+
- 21h30 — Sporting Cristal x RB Bragantino - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 21h30 — Lanús x Cienciano - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)