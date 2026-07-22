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Fase de grupos copa 2026

Coritiba x Palmeiras: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras visita o Coritiba nesta quarta-feira, no retorno das equipes após a pausa para a Copa do Mundo

Gustavo Gómez: o Brasileirão volta na 19ª rodada (Cesar Greco/Palmeiras)

Gustavo Gómez: o Brasileirão volta na 19ª rodada (Cesar Greco/Palmeiras)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de julho de 2026 às 05h01.

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O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, 22, para enfrentar o Coritiba pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 19h30 (horário de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, e marca o retorno das duas equipes aos jogos oficiais após a pausa para a Copa do Mundo de 2026.

Líder isolado da competição, o Palmeiras soma 41 pontos, com campanha de 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O Coritiba aparece na sétima colocação, com 26 pontos.

Onde assistir a Coritiba x Palmeiras?

A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video.

Que horas é o jogo do Palmeiras?

Coritiba e Palmeiras se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 22.

Como chega o Palmeiras?

A equipe comandada por Abel Ferreira não disputa uma partida oficial desde o dia 31 de maio, quando venceu a Chapecoense pela 18ª rodada do Brasileirão. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o clube realizou seis jogos-treino para manter o ritmo de jogo.

O Palmeiras terá pelo menos cinco desfalques para o confronto. Allan e Paulinho cumprem suspensão automática, enquanto Jefté e Giay seguem no departamento médico. Flaco López também está fora após receber alguns dias de descanso pelo fim da campanha da Argentina na Copa do Mundo.

Além disso, Felipe Anderson realizou trabalhos com carga reduzida após um edema na coxa esquerda e ainda é dúvida para a partida. Por outro lado, Vitor Roque está recuperado da lesão no tornozelo e pode voltar a ser relacionado.

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Jhon Arias; Mauricio e Ramón Sosa.

Como chega o Coritiba?

O Coritiba tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer no Couto Pereira. Em oito partidas como mandante neste Campeonato Brasileiro, a equipe soma três vitórias, três empates e duas derrotas.

O técnico Fernando Seabra não poderá contar com Pedro Rocha, expulso na última rodada. Em contrapartida, deve ter os retornos do lateral-direito Tinga e do atacante Lucas Ronier.

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques.

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