Premiê de Portugal defende 'mentalidade Cristiano Ronaldo' para economia

Luís Montenegro disse que portugueses precisam adotar linha de pensamento do atacante para impulsionarem a economia

Luis Montenegro: premiê de Portugal (Tim Clayton/Getty Images)

Da redação, com agências
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14h18.

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, defendeu os portugueses adotem "a mentalidade Cristiano Ronaldo" para serem mais eficientes e produtivos e, dessa forma, impulsionarem a economia do país.

A fala foi feita durante o discurso de Natal na última quarta-feira, 24. O governante de centro-direita celebrou o caminho percorrido durante sua gestão. Montenegro ainda disse que seu modelo de governo fez com que a revista The Economist reconhecesse Portugal como a "economia do ano" em 2025.

"Nos encontramos em um momento histórico em que devemos nos desprender da mentalidade de deixar passar as coisas e temos que adquirir e trabalhar a mentalidade de superação, a mentalidade de ir mais além e nos afirmarmos através da excelência, a mentalidade de não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, (...) a mentalidade Cristiano Ronaldo", afirmou.

Luís Montenegro, premiê de Portugal, durante evento em 9 de junho (Ludovic Marin/AFP)

'Duas opções para Portugal'

Montenegro explicou que Portugal tem duas opções: "se contentar" e se arriscar a ficar atrás de outros países que estejam apostando no desenvolvimento, ou "aproveitar a situação" e garantir a evolução e um crescimento superior ao das outras nações.

"Quero lhes dizer que a minha opção e a do governo é claramente a segunda", ressaltou o primeiro-ministro, que enfatizou que os portugueses "têm talento" e deveriam dar "o melhor de si mesmos".

O primeiro-ministro ainda alegou que o país está "no caminho correto", com maiores salários e menos impostos, com a economia crescendo e uma "agenda transformadora". Para a Trading Economics, o valor mínimo pago atualmente aos portugueses é o mais alto desde 1999. Ainda assim, o país é o 17º colocado na média anual europeia.

No entanto, Montenegro disse que é necessário "ser mais eficientes e mais produtivos para alcançar novos níveis de crescimento, que tragam também novos níveis de rendimentos". "A criação de riqueza é o meio para ser uma sociedade com mais justiça, com mais liberdade e com mais felicidade. Mas, como diz o nosso povo, as coisas não caem do céu, este caminho implica coragem, resistência, capacidade de diálogo e sentido de unidade nacional", falou.

"Agora que vamos estar cerca de três anos e meio sem eleições legislativas, é o momento de todos nos focarmos em cumprir com a nossa responsabilidade e fazer tudo para garantir a Portugal e a cada português um futuro mais próspero", disse.

Atual primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro governa com uma minoria legislativa no parlamento português.

Com EFE.

