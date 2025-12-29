Cristiano Ronaldo vai se aposentar? Só depois de uma meta

O atacante português Cristiano Ronaldo, de 40 anos, deixou claro que ainda não pensa em pendurar as chuteiras. Após receber o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards no último domingo, 28, o craque do Al Nassr garantiu que só vai se aposentar depois de alcançar a marca de mil gols na carreira.

"É difícil continuar jogando, mas a paixão é maior. Eu ainda estou muito motivado a continuar, não importa onde eu jogue, Oriente Médio, Europa, eu sempre amei jogar, marcar gols, quero continuar", afirmou Ronaldo durante a cerimônia de premiação.

O jogador foi direto ao falar sobre seu plano. "Vocês sabem qual é meu objetivo, quero vencer mais títulos e atingir o número que todos vocês sabem. E eu vou atingir esse número, com certeza. Sem lesões, tomara", completou.

Quantos gols faltam para CR7 chegar aos mil?

Atualmente, Ronaldo soma 956 gols na carreira. Para atingir mil gols, ele precisa marcar mais 44 vezes. No último sábado, 27, o português fez dois gols na vitória do Al Nassr por 3 a 0 sobre o Al Okhdood, pela Liga Saudita.

Desde que chegou ao futebol saudita, Ronaldo já balançou as redes 112 vezes pelo Al Nassr.

Cristiano Ronaldo soma 956 gols em 1.296 partidas profissionais, uma média de 0,73 gol por jogo. O que impressiona, no entanto, é que a reta final de sua carreira tem sido ainda mais produtiva. E sua média só está melhorando - agora está em 0,9 gol por partida, número que evidencia a vantagem competitiva de atuar no atual contexto do futebol saudita.

Com esse desempenho, a ESPN projeta que Cristiano deverá ter entre 54 e 64 partidas nos próximos 12 meses, o que é mais do que suficiente para marcar os 44 gols que faltam para a histórica marca.

A renovação contratual até 2026/27 o coloca diante de um calendário favorável, com compromissos pela Liga Saudita, pela Liga dos Campeões da AFC e pela Copa do Mundo de 2026 com Portugal. Nesse ritmo, apenas uma lesão de maior gravidade poderia adiar o inevitável.

Última Copa do Mundo

Ronaldo confirmou em novembro que o torneio de 2026, sediado nos Estados Unidos, Canadá e México, será o último de sua carreira. “Definitivamente, sim, porque terei 41 anos”, afirmou.

Ronaldo é o maior artilheiro da história das seleções, com 143 gols por Portugal.

“Dei tudo pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em clubes e na seleção. Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento”, disse.