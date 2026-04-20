Relembre os campeões do Brasileirão nos anos de Copa do Mundo

A Copa do Mundo está prestes a começar. A edição marcada para Estados Unidos, México e Canadá começará no dia 11 de junho e a grande final acontecerá em 19 de julho.

E a relação entre Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro costuma despertar curiosidade entre torcedores. Em anos de Mundial, o calendário muda, jogadores são convocados e o segundo semestre acaba somando diversos jogos em sequência, somando todos os torneios disputados.

Nas últimas quatro edições da Copa do Mundo, três campeões diferentes levantaram a taça do Brasileirão. O recorte mostra equilíbrio e também revela como elencos fortes e planejamento costumam pesar em temporadas encurtadas ou impactadas pelo torneio de seleções.

Copa do Mundo de 2010 na África do Sul

Em 2010, ano da Copa da África do Sul, o campeão brasileiro foi o Fluminense. Liderado por Muricy Ramalho e com grande campanha de Conca, o clube carioca conquistou o título na reta final e voltou ao topo após 26 anos. Esse foi o terceiro título dos cariocas, que voltariam a erguer a taça em 2012.

Copa do Mundo de 2014 no Brasil

Já em 2014, quando o Mundial foi realizado no Brasil, quem levou a melhor no campeonato nacional foi o Cruzeiro. A equipe mineira, comandada por Marcelo Oliveira, dominou a competição e confirmou o bicampeonato consecutivo com campanha sólida e regular. Esse foi o último troféu do torneio conquistado pela Raposa.

Copa do Mundo de 2018 na Rússia

Na Copa de 2018, disputada na Rússia, o campeão brasileiro foi o Palmeiras. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o time paulista encaixou uma arrancada impressionante no segundo turno e terminou a temporada no topo. Esse era apenas o início de uma sequência histórica e vitoriosa do Alviverde. O clube voltou a ser campeão em 2022 e 2023.

Copa do Mundo de 2022 no Catar

Por fim, em 2022, ano do Mundial no Catar realizado no fim da temporada, o troféu ficou novamente com o Palmeiras. A equipe dirigida por Abel Ferreira manteve alto nível ao longo do ano e confirmou mais uma conquista nacional, coroando o bom momento vivido pelo clube.

Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá

O Brasileirão está se encaminhando para o fim do primeiro turno, e atualmente, quem lidera a competição é o Palmeiras, com 29 pontos, seis a mais que o Flamengo, vice-líder. Ainda sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão quer conquistar seu 13º título da competição.

Veja todos os campeões do Brasileirão em ano de Copa do Mundo