João Fonseca é derrotado pelo nº 3 do mundo e cai no Masters de Monte Carlo

Fonseca chegou a ganhar um set, mas acabou perdendo para o top 3 ((Foto de Mateo Villalba/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09h49.
João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo. O tenista brasileiro perdeu por 2 sets a 1, com parciais 5/7, 7/6 (3) e 3/6, para o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking, nesta sexta-feira, 10. O jovem, de 19 anos, chegou a vencer o 2º tie-break, mas pecou em momentos decisivos e acabou eliminado.
Essa foi a terceira queda do brasileiro para tenistas que ocupam as melhores posições do ranking. Em março, despediu-se do Indian Wells, nas oitavas, ao perder para o número 2, Jannik Sinner. Já em Miami, deu adeus ao torneio na segunda rodada, ao perder para o líder Carlos Alcaraz.
Apesar disso, o Masters 1000 de Monte Carlo já entrou para a história de Fonseca. O atleta, que é o número 40 do mundo, se tornou um dos mais jovens a avançar para as quartas de final do torneio. Além disso, foi apenas o terceiro brasileiro, atrás de Guga e Thomaz Bellucci, a alcançar a fase em um Masters 1000.
Essa também foi a melhor campanha do garoto em eventos da categoria. João somou 200 pontos, passou a ter 1315, e deve subir para o 35º posto do ranking.
Agora, Fonseca, que é o número 1 do Brasil, vai defender 30 pontos até Roland Garros, que acontece entre 24 de maio e 7 de junho. Além disso, o atleta já está confirmado nos Masters 1000 de Madri e Roma.