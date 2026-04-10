João Fonseca é derrotado pelo nº 3 do mundo e cai no Masters de Monte Carlo

Apesar disso, o Masters 1000 de Monte Carlo já entrou para a história de Fonseca. O atleta, que é o número 40 do mundo, se tornou um dos mais jovens a avançar para as quartas de final do torneio. Além disso, foi apenas o terceiro brasileiro, atrás de Guga e Thomaz Bellucci, a alcançar a fase em um Masters 1000.

Essa também foi a melhor campanha do garoto em eventos da categoria. João somou 200 pontos, passou a ter 1315, e deve subir para o 35º posto do ranking.

Agora, Fonseca, que é o número 1 do Brasil, vai defender 30 pontos até Roland Garros, que acontece entre 24 de maio e 7 de junho. Além disso, o atleta já está confirmado nos Masters 1000 de Madri e Roma.