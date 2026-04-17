Esporte

Que horas e onde assistir João Fonseca no Munich Open hoje?

Tenista brasileiro enfrentará o norte-americano Ben Shelton, número 6 do mundo, no ATP 500 Munique

João Fonseca: tenista quer fazer história e se classificar para a semifinal do torneio (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

João Fonseca: tenista quer fazer história e se classificar para a semifinal do torneio (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08h20.

Pelas quartas de final do ATP 500 de Munique, João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira, 17, a partir das 8h55, de Brasília. A partida será contra o norte-americano Ben Shelton, número 6 do mundo.

Fonseca, número 35 do ranking, se classificou após eliminar o francês Arthur Rinderknech nas oitavas de final, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Antes, já havia vencido o chileno Alejandro Tabilo também por 2 sets a 0.

Já Shelton chegou às quartas, eliminando o belga Alexander Blockx por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.

Quem é o adversário de João Fonseca nesta sexta?

Ben Shelton, norte-americano de 23 anos, é uma das principais revelações do tênis dos Estados Unidos dos últimos anos.

Atualmente, o tenista ocupa a sexta posição do ranking, embora já tenha ocupado a quinta colocação em novembro de 2025, sua melhor marca.

Nesta temporada, Shelton soma 14 vitórias e cinco derrotas. Até o início do ATP de Munique, ele somava mais de R$ 63 milhões em prêmios, conquistando quatro títulos em simples e um nas duplas. A conquista do Masters 1000 do Canadá, em 2025, foi seu principal feito até então.

Que horas é o jogo de João Fonseca contra Ben Shelton?

A partida desta sexta-feira acontece a partir das 8h55 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo de João Fonseca contra Ben Shelton hoje?

O duelo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

Acompanhe tudo sobre:João FonsecaTênis (esporte)

Mais de Esporte

Resultado do jogo do Flamengo ontem pela Libertadores — com goleada

Copa de 2026: quem são os favoritos, as surpresas e os destaques dos grupos E, F, G e H

Jogos de hoje, sexta-feira, 17 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A nova polarização: Neymar na Copa do Mundo divide brasileiros

Mais na Exame

Mundo

Irã apoia cessar-fogo no Líbano e cobra retirada de Israel

Mercados

Apple encosta na liderança do mercado de smartphones na China

Pop

BBB 26: como funciona a Prova do Finalista? Vencedor está garantido na final

Casual

De 'Treta' a 'Clube da Luta': o que assistir no streaming neste feriado