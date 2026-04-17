Que horas e onde assistir João Fonseca no Munich Open hoje?

João Fonseca: tenista quer fazer história e se classificar para a semifinal do torneio (Foto de Alexander Hassenstein/Getty Images for BMW) )
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Publicado em 17 de abril de 2026 às 08h20.
Pelas quartas de final do ATP 500 de Munique, João Fonseca entra em quadra nesta sexta-feira, 17, a partir das 8h55, de Brasília. A partida será contra o norte-americano Ben Shelton, número 6 do mundo.
Fonseca, número 35 do ranking, se classificou após eliminar o francês Arthur Rinderknech nas oitavas de final, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Antes, já havia vencido o chileno Alejandro Tabilo também por 2 sets a 0.
Já Shelton chegou às quartas, eliminando o belga Alexander Blockx por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6.
Ben Shelton, norte-americano de 23 anos, é uma das principais revelações do tênis dos Estados Unidos dos últimos anos.
Atualmente, o tenista ocupa a sexta posição do ranking, embora já tenha ocupado a quinta colocação em novembro de 2025, sua melhor marca.
Nesta temporada, Shelton soma 14 vitórias e cinco derrotas. Até o início do ATP de Munique, ele somava mais de R$ 63 milhões em prêmios, conquistando quatro títulos em simples e um nas duplas. A conquista do Masters 1000 do Canadá, em 2025, foi seu principal feito até então.
A partida desta sexta-feira acontece a partir das 8h55 (horário de Brasília).
O duelo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.