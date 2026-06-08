Nova York fará exibição gratuita da final da Copa do Mundo no Central Park; veja como se inscrever

A cidade de Nova York terá uma celebração pública para acompanhar a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 8, pela governadora do estado, Kathy Hochul, e pelo prefeito da metrópole, Zohran Mamdani. O evento ocorrerá no Central Park e deve reunir cerca de 50 mil pessoas.

A participação será gratuita, mas dependerá de inscrição prévia em um sorteio de ingressos. O cadastro será aberto na quinta-feira, dia 11, e permanecerá disponível até 16 de julho.

Durante uma entrevista coletiva realizada ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Hochul destacou a relação da cidade com o torneio. “Nova York não apenas recebe a Copa do Mundo de Futebol, Nova York é a Copa do Mundo de Futebol”, declarou emocionada a governadora a poucos dias do início da competição.

A região formada por Nova York e Nova Jersey está entre as sedes do Mundial e receberá a decisão do campeonato no MetLife Stadium, em 19 de julho. Os organizadores também anunciaram uma apresentação musical no intervalo da partida, com participação de Shakira, Madonna e BTS, em um formato comparado ao espetáculo tradicional do Super Bowl.

Do total de ingressos disponíveis para a exibição pública no Central Park, 20% serão destinados a equipes de futebol juvenil, entidades comunitárias e organizações sem fins lucrativos. A reserva corresponde a aproximadamente 10 mil entradas.

A prefeitura informou ainda que a transmissão da final não ficará restrita ao Central Park. Outros pontos de exibição serão instalados nos cinco distritos da cidade.

Ao comentar a iniciativa, Mamdani afirmou que o objetivo é ampliar o acesso ao evento esportivo. “Em um momento em que as experiências esportivas e as memórias que elas criam se tornaram cada vez mais inacessíveis para a classe trabalhadora, faremos com que esta festa para assistir ao jogo seja 100% gratuita. Você não precisará gastar milhares de dólares para assistir à final ao lado de seus vizinhos nova-iorquinos”, declarou Mamdani.

A fala do prefeito ocorreu em meio à alta nos preços dos ingressos para a Copa do Mundo e também para as finais da NBA, disputadas atualmente.

Nas últimas semanas, Mamdani já havia anunciado outra medida relacionada ao torneio: o sorteio de mil ingressos para partidas da Copa do Mundo ao custo de US$ 50, incluindo transporte gratuito de ida e volta para o MetLife Stadium.

O comunicado desta segunda-feira coincidiu com a abertura da “Fifa Arena”, espaço com um minicampo de futebol montado no Central Park em função da realização da competição.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.