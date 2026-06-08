Esporte

Nova York fará exibição gratuita da final da Copa do Mundo no Central Park; veja como se inscrever

Cadastro será aberto na quinta-feira, dia 11, e permanecerá disponível até 16 de julho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13h43.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A cidade de Nova York terá uma celebração pública para acompanhar a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 8, pela governadora do estado, Kathy Hochul, e pelo prefeito da metrópole, Zohran Mamdani. O evento ocorrerá no Central Park e deve reunir cerca de 50 mil pessoas.

A participação será gratuita, mas dependerá de inscrição prévia em um sorteio de ingressos. O cadastro será aberto na quinta-feira, dia 11, e permanecerá disponível até 16 de julho.

Durante uma entrevista coletiva realizada ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, Hochul destacou a relação da cidade com o torneio. “Nova York não apenas recebe a Copa do Mundo de Futebol, Nova York é a Copa do Mundo de Futebol”, declarou emocionada a governadora a poucos dias do início da competição.

A região formada por Nova York e Nova Jersey está entre as sedes do Mundial e receberá a decisão do campeonato no MetLife Stadium, em 19 de julho. Os organizadores também anunciaram uma apresentação musical no intervalo da partida, com participação de Shakira, Madonna e BTS, em um formato comparado ao espetáculo tradicional do Super Bowl.

Do total de ingressos disponíveis para a exibição pública no Central Park, 20% serão destinados a equipes de futebol juvenil, entidades comunitárias e organizações sem fins lucrativos. A reserva corresponde a aproximadamente 10 mil entradas.

A prefeitura informou ainda que a transmissão da final não ficará restrita ao Central Park. Outros pontos de exibição serão instalados nos cinco distritos da cidade.

Ao comentar a iniciativa, Mamdani afirmou que o objetivo é ampliar o acesso ao evento esportivo. “Em um momento em que as experiências esportivas e as memórias que elas criam se tornaram cada vez mais inacessíveis para a classe trabalhadora, faremos com que esta festa para assistir ao jogo seja 100% gratuita. Você não precisará gastar milhares de dólares para assistir à final ao lado de seus vizinhos nova-iorquinos”, declarou Mamdani.

A fala do prefeito ocorreu em meio à alta nos preços dos ingressos para a Copa do Mundo e também para as finais da NBA, disputadas atualmente.

Nas últimas semanas, Mamdani já havia anunciado outra medida relacionada ao torneio: o sorteio de mil ingressos para partidas da Copa do Mundo ao custo de US$ 50, incluindo transporte gratuito de ida e volta para o MetLife Stadium.

O comunicado desta segunda-feira coincidiu com a abertura da “Fifa Arena”, espaço com um minicampo de futebol montado no Central Park em função da realização da competição.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoNova YorkEstados Unidos (EUA)Futebol

Mais de Esporte

Por que a Espanha, França e Inglaterra são as favoritas para ganhar a Copa do Mundo?

Pausas para hidratação viram oportunidade milionária na Copa do Mundo

Chicago recusou a Copa do Mundo 2026 e deixou US$ 517 milhões pelo caminho

O que o Brasil pode esperar do Marrocos? Último amistoso expõe forças e fraquezas

Mais na Exame

Esporte

Por que a Espanha, França e Inglaterra são as favoritas para ganhar a Copa do Mundo?

Pop

Após 26 anos, 'Todo Mundo em Pânico' atinge melhor abertura nos cinemas

Inteligência Artificial

Netflix irá usar IA generativa para recomendar conteúdo, diz CTO

Mercado Imobiliário

Um apartamento, até 52 donos: multipropriedade da Hard Rock em Gramado já vendeu R$ 1 bi