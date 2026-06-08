Apple quebra tradição e não aposenta nenhum iPhone no iOS 27

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, que nenhum iPhone ficará de fora da próxima geração do sistema operacional. Todos os aparelhos compatíveis com o iOS 26 também receberão o iOS 27, incluindo o iPhone 11, lançado em 2019.

A decisão marca uma mudança em relação ao padrão adotado pela empresa nos últimos anos. Tradicionalmente, a Apple encerrava o suporte a pelo menos uma geração de iPhones a cada grande atualização do iOS.

Desta vez, porém, a lista de dispositivos compatíveis permanece inalterada.

Quais modelos terão o iOS 27?