Apple quebra tradição e não aposenta nenhum iPhone no iOS 27

iPhone 11: atualização estará disponível em celular de 2019 (Jason Lee/File Photo/Reuters)
Repórter
Publicado em 8 de junho de 2026 às 14h21.
Última atualização em 8 de junho de 2026 às 14h22.
A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, que nenhum iPhone ficará de fora da próxima geração do sistema operacional. Todos os aparelhos compatíveis com o iOS 26 também receberão o iOS 27, incluindo o iPhone 11, lançado em 2019.
A decisão marca uma mudança em relação ao padrão adotado pela empresa nos últimos anos. Tradicionalmente, a Apple encerrava o suporte a pelo menos uma geração de iPhones a cada grande atualização do iOS.
Desta vez, porém, a lista de dispositivos compatíveis permanece inalterada.