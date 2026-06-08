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Apple quebra tradição e não aposenta nenhum iPhone no iOS 27

Nenhum iPhone compatível com o iOS 26 ficará de fora da nova atualização; iPhone 11 segue na lista pelo segundo ano seguido

iPhone 11: atualização estará disponível em celular de 2019 (Jason Lee/File Photo/Reuters)

iPhone 11: atualização estará disponível em celular de 2019 (Jason Lee/File Photo/Reuters)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14h21.

Última atualização em 8 de junho de 2026 às 14h22.

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 8, que nenhum iPhone ficará de fora da próxima geração do sistema operacional. Todos os aparelhos compatíveis com o iOS 26 também receberão o iOS 27, incluindo o iPhone 11, lançado em 2019.

A decisão marca uma mudança em relação ao padrão adotado pela empresa nos últimos anos. Tradicionalmente, a Apple encerrava o suporte a pelo menos uma geração de iPhones a cada grande atualização do iOS.

Desta vez, porém, a lista de dispositivos compatíveis permanece inalterada.

Quais modelos terão o iOS 27?

  • iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª geração e posteriores)
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max
  • iPhone 16 e modelos posteriores
  • iPhone 17 e modelos posteriores
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