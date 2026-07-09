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Fase de grupos copa 2026

França ou Marrocos? Quem deve ganhar o jogo de hoje pelas quartas de final da Copa do Mundo

Levantamento da Escola de Matemática Aplicada da FGV dá 42,1% de chance ao provável vencedor da partida desta quinta-feira, 9

Marrocos: seleção enfrenta a França hoje (Divulgação/Twitter Marrocos)

Marrocos: seleção enfrenta a França hoje (Divulgação/Twitter Marrocos)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 16h05.

Última atualização em 9 de julho de 2026 às 16h35.

A França é favorita para vencer o Marrocos nesta quinta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, mas o equilíbrio é maior do que o esperado.

Segundo o modelo estatístico da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV/EMAp), a seleção francesa tem 42,1% de chance de vitória no tempo normal, contra 26,3% do Marrocos e 31,6% de empate.

O placar mais provável reforça o cenário apertado. A vitória francesa por 1 a 0 lidera as projeções, com 16,4% de probabilidade, seguida de perto pelo empate sem gols, com 15,5%. O empate por 1 a 1 completa o pódio dos resultados mais prováveis, com 12,9%.

Como funciona o modelo da FGV

A projeção vem de um sistema desenvolvido por pesquisadores da FGV/EMAp, que combina inferência bayesiana — método estatístico que atualiza as estimativas à medida que novos dados chegam — com o método Dixon-Coles, específico para o futebol. O modelo simula cada partida da Copa cerca de 100 mil vezes para calcular as probabilidades de cada resultado.

Não é a primeira vez que a instituição faz isso. Esta é a terceira edição de Copa do Mundo para a qual a escola desenvolve um modelo preditivo, atualizado a cada fase do torneio conforme os jogos acontecem.

Qual é a escalação da França?

Titulares: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappé.

No banco: Samba, Gusto, Tchouameni, Thuram, Kante, Konate, Zaire Emery, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Mateta, Risser, Cherki, Akliouche, Lacroix, Barcola.

Qual é a escalação do Marrocos?

Titulares: Bounou, Hakimi, Diop, Mazraoui, Saleh-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, Talbi, El Khannous.

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No banco: Mohamedi, Tagnaouti, Amrabat, Saadane, Saibari, El Ouahdi, El Mourabet, Yassine, Sbai, Belammari, El Kaabi, Amaimouni-Echghouyab, Halhal, Riad, Rahimi.

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro será o argentino Facundo Tello Figueroa.

Que horas é o jogo da França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos começa às 17h, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9 de julho.

Onde assistir França x Marrocos de graça?

O jogo das quartas de final tem transmissão no Brasil pela Globo, SBT, CazéTV, Sportv, Disney+ e Globoplay.

Como ficam as semifinais da Copa do Mundo?

Quem avançar no confronto entre França x Marrocos enfrentará o vencedor de EspanhaBélgica nas semifinais da Copa do Mundo.

Na outra metade da chave, o classificado de Noruega x Inglaterra terá pela frente o vencedor de Argentina x Suíça.

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