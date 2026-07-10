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Fase de grupos copa 2026

Quem é De Ketelaere, o goleador belga que largou o tênis para jogar futebol

O atacante dividia a atenção entre tênis e futebol na infância, mas optou pelos campos e é titular da Bélgica na Copa do Mundo de 2026

Charles De Ketelaere: na infância, o atacante era considerado um tenista promissor (Alex Grimm/Getty Images/AFP)

Charles De Ketelaere: na infância, o atacante era considerado um tenista promissor (Alex Grimm/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 10 de julho de 2026 às 14h59.

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Na classificação da Bélgica contra os Estados Unidos, nas oitavas de final, o grande nome foi o atacante Charles De Ketelaere. O jogador foi autor de dois dos quatro gols belgas no duelo e ajudou sua seleção a conquistar a vaga.

Agora, a Bélgica volta a campo nesta sexta-feira, 10, pelas quartas de final, quando encara a Espanha. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, e De Ketelaere pode ajudar novamente os belgas a conquistarem uma nova classificação.

Porém, a carreira do atacante poderia ter sido completamente diferente e hoje ele poderia estar bem longe dos gramados e dentro das quadras de tênis.

Tenista

Ainda na infância, Charles De Ketelaere dividia sua atenção entre o futebol e o tênis. Além disso, ele era considerado um tenista promissor, chegando a conquistar um campeonato local aos 10 anos.

Porém, um dia ele precisou escolher entre um dos esportes, e o futebol venceu. O atacante explicou sua decisão devido às pressões psicológicas impostas pelos esportes individuais.

"No tênis, eu não conseguia lidar com minhas derrotas e também ficava muito nervoso com as atitudes de alguns meninos contra quem eu jogava. No futebol, é mais fácil achar desculpas para as derrotas, enquanto no tênis é você com você mesmo", disse De Ketelaere em entrevista ao Het Nieuwsblad.

Futebol

Revelado pelo Club Brugge, Charles De Ketelaere despontou como uma das principais promessas do futebol belga. O atacante fez sua estreia como profissional em 2019, aos 18 anos, e rapidamente chamou a atenção dos grandes times europeus.

O desempenho na Bélgica levou o Milan a investir pesado em sua contratação em 2022. Os italianos desembolsaram 32 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões na cotação da época). Apesar da expectativa, De Ketelaere não conseguiu se firmar. Em sua única temporada pelo clube, disputou 40 partidas, deu apenas uma assistência e não marcou nenhum gol.

A retomada da boa fase aconteceu na Atalanta. Inicialmente emprestado, o belga teve grande impacto logo em sua primeira temporada, com 14 gols e 11 assistências em 50 jogos, desempenho que convenceu o clube a exercer a opção de compra em definitivo.

Já na última temporada, antes da Copa do Mundo de 2026, o atacante contribuiu com cinco gols e sete assistências.

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