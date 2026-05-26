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Quem é Zagallo, personagem de Bruno Mazzeo em 'Brasil 70: A Saga do Tri'?

Minissérie sobre a Seleção Brasileira de 1970 mostra Zagallo, Pelé e os bastidores do tricampeonato no México

'Brasil 70: A Saga do Tri': Zagallo é interpretado por Bruno Mazzeo e Pelé por Lucas Agrícola (Divulgação/Netflix)

'Brasil 70: A Saga do Tri': Zagallo é interpretado por Bruno Mazzeo e Pelé por Lucas Agrícola (Divulgação/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11h19.

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Em clima de Copa do Mundo, a Netflix se prepara para o lançamento da minissérie “Brasil 70: A Saga do Tri”, que chega ao streaming ainda em maio. A produção resgata a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México.

A série mistura ficção e fatos históricos para mostrar os bastidores do time que conquistou o tricampeonato mundial durante a ditadura militar no Brasil.

Entre os personagens centrais está Mario Jorge Lobo Zagallo, interpretado por Bruno Mazzeo. Substituto de João Saldanha no comando da Seleção, Zagallo conduziu Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino, Gérson e Carlos Alberto Torres ao título.

Trajetória de Zagallo

Mario Jorge Lobo Zagallo nasceu em Alagoas em 1931 e foi criado no Rio de Janeiro. Antes de se tornar técnico, atuou como meio-campista e ponta. Como jogador, recebeu o apelido de “Formiguinha”, em referência ao estilo incansável dentro de campo defendendo Flamengo e Botafogo.

No Flamengo, integrou o time tricampeão carioca nos anos 1950. No Botafogo, atuou ao lado de Didi, Garrincha, Nilton Santos e Quarentinha. Pela Seleção Brasileira, Zagallo foi campeão da Copa do Mundo de 1958, na Suécia, e da Copa do Mundo de 1962, no Chile.

Após se aposentar, seguiu no futebol como treinador. Ficou conhecido como “Velho Lobo”, apelido ligado à sua imagem como comandante da Seleção.

Zagallo morreu em janeiro de 2024, aos 92 anos. Ao longo da carreira, tornou-se o único tetracampeão mundial do futebol. Ele venceu duas Copas como jogador, em 1958 e 1962; uma como técnico, em 1970; e outra como coordenador técnico, em 1994, ao lado de Carlos Alberto Parreira.

Zagallo: jogador com a taça da Copa do Mundo de 1994 (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) (Matthew Ashton/EMPICS/Getty Images)

Quando estreia 'Brasil 70: A Saga do Tri'? 

Em “Brasil 70: A Saga do Tri”, Bruno Mazzeo interpreta Zagallo em um dos momentos decisivos da história da Seleção Brasileira. Rodrigo Santoro interpreta João Saldanha e Lucas Agrícola vive Pelé, personagem central da campanha.

O elenco também conta com Marcelo Adnet, Ravel Andrade, Hugo Haddad, Caio Cabral, Gui Ferraz, Fillipe Soutto e Daniel Blanco.

A estreia está marcada para esta sexta-feira, 29 de maio de 2026, na Netflix.

Veja o trailer:

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