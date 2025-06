O Flamengo derrota o Chelsea por 3 a 1 em uma nova surpresa no Mundial de Clubes

O Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3 a 1 nesta sexta-feira, 20, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e ficou muito perto de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O atacante Bruno Henrique marcou o gol de empate na segunda etapa e deu a assistência para que Danilo encaminhasse a vitória para 54.019 espectadores no Lincoln Financial Field, onde os ingleses se apoiaram no meia português Pedro Neto.

Wallace Yan fechou o placar na reta final desta partida que abriu a segunda rodada do Grupo D.

Líder do grupo com seis pontos, o time carioca pode se inscrever antecipadamente na rodada dos 16 melhores com Esperança de Túnez e Los Angeles FC empatando mais tarde em Nashville.