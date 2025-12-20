Corinthians X Vasco: onde assistir a final da Copa do Brasil?

Vasco e Corinthians decidirão o título da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 21, após empate sem gols no jogo de ida, disputado na Neo Química Arena. Com o 0 a 0 em São Paulo, a final segue aberta: quem vencer no Maracanã fica com a taça; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

A partida decisiva acontece no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados. Além do título, o campeão garante vaga direta na próxima Copa Libertadores e recebe a maior premiação do futebol nacional nesta temporada, R$ 77 milhões.

Quando será o jogo da final da Copa do Brasil?

Confronto: Vasco x Corinthians

Data: domingo, 21 de dezembro

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

A expectativa é de casa cheia no Maracanã para a definição do campeão. O Vasco retorna a uma final após 14 anos em busca do bicampeonato, enquanto o Corinthians tenta conquistar o quarto título da competição.

Onde assistir a final da Copa do Brasil?

A decisão da Copa do Brasil terá transmissão multiplataforma:

TV aberta: TV Globo

TV por assinatura: SporTV

Plataformas digitais: ge, Premiere e Amazon Prime Video

Qual o prêmio da Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil 2025 receberá R$ 77,175 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 33,075 milhões.

Na campanha até a decisão, o Corinthians entrou na terceira fase e eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro. O Vasco iniciou desde a primeira fase e passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário, CSA, Botafogo e Fluminense. Ambos avançaram nos pênaltis nas semifinais.