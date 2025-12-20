Esporte

Corinthians X Vasco: onde assistir a final da Copa do Brasil?

Quem vencer fica com a taça; novo empate leva a disputa aos pênaltis

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis no último domingo (Alexandre Schneider/Getty Images)

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis no último domingo (Alexandre Schneider/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 12h29.

Vasco e Corinthians decidirão o título da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 21, após empate sem gols no jogo de ida, disputado na Neo Química Arena. Com o 0 a 0 em São Paulo, a final segue aberta: quem vencer no Maracanã fica com a taça; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

A partida decisiva acontece no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados. Além do título, o campeão garante vaga direta na próxima Copa Libertadores e recebe a maior premiação do futebol nacional nesta temporada, R$ 77 milhões.

Quando será o jogo da final da Copa do Brasil?

  • Confronto: Vasco x Corinthians
  • Data: domingo, 21 de dezembro
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

A expectativa é de casa cheia no Maracanã para a definição do campeão. O Vasco retorna a uma final após 14 anos em busca do bicampeonato, enquanto o Corinthians tenta conquistar o quarto título da competição.

Onde assistir a final da Copa do Brasil?

A decisão da Copa do Brasil terá transmissão multiplataforma:

  • TV aberta: TV Globo
  • TV por assinatura: SporTV
  • Plataformas digitais: ge, Premiere e Amazon Prime Video

Qual o prêmio da Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil 2025 receberá R$ 77,175 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 33,075 milhões.

Na campanha até a decisão, o Corinthians entrou na terceira fase e eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro. O Vasco iniciou desde a primeira fase e passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário, CSA, Botafogo e Fluminense. Ambos avançaram nos pênaltis nas semifinais.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do BrasilCorinthiansVasco

Mais de Esporte

Onde assistir e qual o horário dos jogos de Natal da NFL

Homens choram quatro vezes mais por futebol do que por amor, diz estudo

Sorteio Libertadores 2026: confira os confrontos dos brasileiros

Corinthians x Vasco: quando é o próximo jogo da Copa do Brasil?

Mais na Exame

Mercados

O que é nilismo financeiro — e por que ele foi abraçado pela geração Z

Mundo

'Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária', diz Lula

Future of Money

Tendências para o mercado fintech e inovação financeira em 2026

Negócios

‘A educação precisa disputar significado, e não apenas matrículas’, diz empresário