Corinthians X Vasco: onde assistir a final da Copa do Brasil?

Yuri Alberto, do Corinthians: clube paulista superou o Cruzeiro na disputa por pênaltis no último domingo (Alexandre Schneider/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 12h29.
Vasco e Corinthians decidirão o título da Copa do Brasil 2025 neste domingo, 21, após empate sem gols no jogo de ida, disputado na Neo Química Arena. Com o 0 a 0 em São Paulo, a final segue aberta: quem vencer no Maracanã fica com a taça; em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
A partida decisiva acontece no Rio de Janeiro, com ingressos esgotados. Além do título, o campeão garante vaga direta na próxima Copa Libertadores e recebe a maior premiação do futebol nacional nesta temporada, R$ 77 milhões.
A expectativa é de casa cheia no Maracanã para a definição do campeão. O Vasco retorna a uma final após 14 anos em busca do bicampeonato, enquanto o Corinthians tenta conquistar o quarto título da competição.
A decisão da Copa do Brasil terá transmissão multiplataforma:
O campeão da Copa do Brasil 2025 receberá R$ 77,175 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 33,075 milhões.
Na campanha até a decisão, o Corinthians entrou na terceira fase e eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro. O Vasco iniciou desde a primeira fase e passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário, CSA, Botafogo e Fluminense. Ambos avançaram nos pênaltis nas semifinais.