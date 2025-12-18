Qual foi o placar do jogo do Corinthians e do Vasco pela Copa do Brasil?

Philippe Coutinho, do Vasco: time não chegava a uma final de Copa do Brasil desde 2011 (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05h46.
Corinthians e Vasco empataram sem gols nesta quarta-feira, 17, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, disputado na Neo Química Arena. A partida foi equilibrada, com ambos os times criando boas chances, mas sem conseguir balançar as redes. O empate deixa tudo em aberto para a decisão no Maracanã, marcada para o próximo domingo, 21.
Logo no primeiro tempo, as duas equipes viram gols serem anulados por impedimento. O Vasco foi o primeiro a balançar as redes, com Rayan, mas o VAR confirmou o impedimento no lance, anulando a jogada. O Corinthians respondeu com Memphis Depay, que também teve um gol anulado após um desvio de Yuri Alberto na área.
O Vasco, com o apoio da sua torcida, foi o time mais dominante no início da partida. Criou boas oportunidades, mas a falta de precisão impediu que o placar fosse alterado. O Corinthians, por outro lado, teve dificuldade para se organizar, mas também ameaçou a defesa adversária, embora sem sucesso.
O segundo tempo foi mais truncado, com poucas oportunidades claras de gol. O Vasco quase abriu o placar aos 22 minutos, quando Barros cabeceou uma bola que acertou a trave de Hugo Souza. O Timão respondeu com um cabeceio de Gustavo Henrique, mas a bola foi para fora.
À medida que o jogo se aproximava do fim, as duas equipes intensificaram a pressão em busca da vitória, mas o placar de 0 a 0 permaneceu.
Com o empate em casa, o Corinthians vai para o jogo de volta no Maracanã precisando da vitória para garantir o título.
Já o Vasco, que busca o bicampeonato da competição, precisa apenas de um empate para levar o troféu, mas uma nova igualdade levaria a decisão para os pênaltis.
Corinthians x Vasco – 21/12, 18h (de Brasília) – Copa do Brasil (final)