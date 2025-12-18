Qual foi o placar do jogo do Corinthians e do Vasco pela Copa do Brasil?

Corinthians e Vasco empataram sem gols nesta quarta-feira, 17, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, disputado na Neo Química Arena. A partida foi equilibrada, com ambos os times criando boas chances, mas sem conseguir balançar as redes. O empate deixa tudo em aberto para a decisão no Maracanã, marcada para o próximo domingo, 21.

Logo no primeiro tempo, as duas equipes viram gols serem anulados por impedimento. O Vasco foi o primeiro a balançar as redes, com Rayan, mas o VAR confirmou o impedimento no lance, anulando a jogada. O Corinthians respondeu com Memphis Depay, que também teve um gol anulado após um desvio de Yuri Alberto na área.

O Vasco, com o apoio da sua torcida, foi o time mais dominante no início da partida. Criou boas oportunidades, mas a falta de precisão impediu que o placar fosse alterado. O Corinthians, por outro lado, teve dificuldade para se organizar, mas também ameaçou a defesa adversária, embora sem sucesso.

O segundo tempo foi mais truncado, com poucas oportunidades claras de gol. O Vasco quase abriu o placar aos 22 minutos, quando Barros cabeceou uma bola que acertou a trave de Hugo Souza. O Timão respondeu com um cabeceio de Gustavo Henrique, mas a bola foi para fora.

À medida que o jogo se aproximava do fim, as duas equipes intensificaram a pressão em busca da vitória, mas o placar de 0 a 0 permaneceu.

O que esperar do jogo de volta?

Com o empate em casa, o Corinthians vai para o jogo de volta no Maracanã precisando da vitória para garantir o título.

Já o Vasco, que busca o bicampeonato da competição, precisa apenas de um empate para levar o troféu, mas uma nova igualdade levaria a decisão para os pênaltis.

Quando é o próximo jogo?