O que falta para o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil?

O Corinthians tem uma tarefa difícil no próximo domingo, 21 de dezembro, se quiser conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Após o empate sem gols contra o Vasco na partida de ida, disputada na quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, o time paulista precisa vencer o jogo de volta no Maracanã para garantir o título. Caso o placar permaneça igual, a decisão será nos pênaltis.

Desafio para o Corinthians: vencer fora de casa

Com a vantagem do empate para o Vasco no jogo de volta, o Corinthians terá que buscar a vitória no Maracanã, um estádio tradicionalmente favorável ao time carioca. A torcida do Vasco estará totalmente mobilizada, com ingressos esgotados para a partida. Esse fator pode ser uma grande pressão para os jogadores do Corinthians, que não vencem a Copa do Brasil desde 2009.

Corinthians precisa melhorar desempenho ofensivo

O grande desafio para o Corinthians será superar o desempenho superior do Vasco no primeiro jogo. Segundo análises do Globoesporte, o time carioca teve mais chances de gol e controlou melhor a partida. O Corinthians, embora tenha se esforçado, não conseguiu finalizar com efetividade, o que foi um dos pontos negativos da atuação.

Para ser campeão, o time precisa ser mais preciso nas finalizações e mais contundente no ataque, já que a defesa vascaína mostrou boa solidez.

O tetracampeonato e a longa espera

A última vez que o Corinthians conquistou a Copa do Brasil foi em 2009, e, desde então, o time não conseguiu repetir o feito, mesmo chegando a duas finais nas últimas edições (2018 e 2022), quando perdeu. Agora, o clube busca seu quarto título da competição, algo que não acontece há 16 anos, e tenta recuperar a trajetória vencedora em um dos torneios mais importantes do futebol nacional.

Quando é o próximo jogo?