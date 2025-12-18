O que falta para o Vasco ser campeão da Copa do Brasil?

O Vasco tem uma grande oportunidade de conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil no próximo domingo, 21 de dezembro, no Maracanã. Após o empate sem gols com o Corinthians na partida de ida, realizada na última quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, a equipe carioca leva a vantagem para o jogo decisivo, que será disputado às 18h, no horário de Brasília.

O que o Vasco precisa para ser campeão

A regra do torneio é simples: quem vencer o segundo jogo leva o título. No caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Assim, para o Vasco conquistar o título, basta uma vitória ou um empate na casa do adversário.

A equipe carioca chega ao Maracanã com a vantagem do empate e um bom desempenho na primeira partida, onde teve mais posse de bola e criou mais chances. A torcida do Vasco estará em peso no estádio: os ingressos foram esgotados em menos de 24 horas, e o time pode contar com o apoio irrestrito dos fãs para a grande decisão.

Fernando Diniz confia na melhoria do time

O técnico Fernando Diniz afirmou que a atuação do Vasco no jogo de ida foi superior à do Corinthians e que o time tem plenas condições de conquistar o título, mas ressaltou que é preciso melhorar nas finalizações. A equipe carioca, apesar de ter pressionado o Corinthians em diversos momentos, não conseguiu concretizar as oportunidades em gol.

Expectativa para o jogo decisivo

O jogo de volta será decisivo para o Vasco, que busca o bicampeonato da Copa do Brasil. A última vez que o time venceu o torneio foi em 2011, contra o Coritiba. Desde então, o Vasco chegou à final em 2006, mas foi derrotado pelo Flamengo. Se o time conseguir o título, será a sua segunda conquista da competição.

O Corinthians, por sua vez, busca o quarto título da Copa do Brasil. A última vez que o Timão venceu o torneio foi em 2009. No entanto, desde então, o time paulista não conseguiu mais levantar o troféu.

Quando é o próximo jogo?