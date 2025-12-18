Corinthians x Vasco: por que os gols foram anulados ontem?

Memphis Depay: jogador balançou a rede ontem — mas não deu para o Timão (NELSON ALMEIDA/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05h50.
O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco terminou empatado sem gols nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena. A partida foi marcada por dois gols anulados por impedimento, um para cada equipe, deixando a disputa em aberto.
O primeiro gol anulado aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o atacante do Vasco, Rayan, colocou a bola na rede. Após revisão do VAR, foi identificado que ele estava em posição de impedimento no momento do passe, anulando o gol.
A resposta do Corinthians veio aos 25 minutos, quando Memphis Depay também balançou as redes, mas o lance foi invalidado pelo VAR, que flagrou o jogador em posição irregular após um desvio de Yuri Alberto dentro da área.
Com as duas jogadas anuladas, o jogo seguiu equilibrado. O Vasco, apesar de pressionar mais no primeiro tempo, não conseguiu converter suas chances em gols. O Corinthians teve dificuldades para se organizar, mas também teve tentativas que não resultaram em gol.
O empate deixa a decisão para o jogo de volta no Maracanã, no próximo domingo, 21, às 18h (de Brasília). Se houver nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Vasco x Corinthians – 21/12, 18h (de Brasília) – Copa do Brasil (final)