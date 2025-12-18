Esporte

Corinthians x Vasco: por que os gols foram anulados ontem?

Primeiro gol anulado aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o atacante do Vasco, Rayan, colocou a bola na rede

Memphis Depay: jogador balançou a rede ontem — mas não deu para o Timão (NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 05h50.

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco terminou empatado sem gols nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena. A partida foi marcada por dois gols anulados por impedimento, um para cada equipe, deixando a disputa em aberto.

Gols anulados por impedimento

O primeiro gol anulado aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o atacante do Vasco, Rayan, colocou a bola na rede. Após revisão do VAR, foi identificado que ele estava em posição de impedimento no momento do passe, anulando o gol.

A resposta do Corinthians veio aos 25 minutos, quando Memphis Depay também balançou as redes, mas o lance foi invalidado pelo VAR, que flagrou o jogador em posição irregular após um desvio de Yuri Alberto dentro da área.

Desafios para ambos os times

Com as duas jogadas anuladas, o jogo seguiu equilibrado. O Vasco, apesar de pressionar mais no primeiro tempo, não conseguiu converter suas chances em gols. O Corinthians teve dificuldades para se organizar, mas também teve tentativas que não resultaram em gol.

O empate deixa a decisão para o jogo de volta no Maracanã, no próximo domingo, 21, às 18h (de Brasília). Se houver nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

Quando é o próximo jogo?

  • Vasco x Corinthians – 21/12, 18h (de Brasília) – Copa do Brasil (final)

