Corinthians x Vasco: as semelhanças e diferenças dos finalistas

Corinthians x Vasco: times disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (17) (Alexandre Schneider/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 21h15.
Após uma temporada marcada por altos e baixos no cenário nacional, Corinthians e Vasco da Gama se encontram na final da Copa do Brasil 2025, em dois confrontos que prometem marcar mais um capítulo da história do futebol brasileiro.
Osclubes chegaram à final com campanhas que mesclam sobressaltos, superações e decisões dramáticas — mas, ainda assim, seus caminhos tiveram particularidades próprias.
Apesar das diferenças geográficas e contextuais, Vasco e Corinthians compartilharam momentos parecidos na temporada:
Classificações dramáticas nas semifinais: os dois garantiram suas vagas na decisão após vitórias sofridas nos pênaltis: o Timão contra o Cruzeiro e o Vasco diante do Fluminense.
Apesar desses paralelos, o trajeto competitivo de cada clube também teve diferenças:
Entrada em fases diferentes: o Corinthians iniciou a disputa a partir da terceira fase por causa de compromissos internacionais e posição técnica no ranking geral da CBF, enquanto o Vasco começou na Copa do Brasil desde a primeira fase, o que o obrigou a manter regularidade desde cedo.
O perfil das classificações: O Timão se valeu de atuações mais consistentes — com destaque para Hugo Souza nas penalidades e a presença de nomes como Memphis Depay — enquanto o Vasco apostou em uma construção coletiva nos momentos decisivos, com o goleiro Léo Jardim sendo peça-chave.
A decisão será disputada em dois jogos: a ida na Neo Química Arena, em São Paulo, será disputada nesta quarta-feira, 17, às 21h30, e a volta, no Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h. O título vale uma vaga direta na Libertadores de 2026 e uma premiação milionária, que pode ultrapassar a marca dos R$ 100 milhões para o campeão.