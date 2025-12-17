Corinthians x Vasco: as semelhanças e diferenças dos finalistas

Após uma temporada marcada por altos e baixos no cenário nacional, Corinthians e Vasco da Gama se encontram na final da Copa do Brasil 2025, em dois confrontos que prometem marcar mais um capítulo da história do futebol brasileiro.

Osclubes chegaram à final com campanhas que mesclam sobressaltos, superações e decisões dramáticas — mas, ainda assim, seus caminhos tiveram particularidades próprias.

Jornada semelhante

Apesar das diferenças geográficas e contextuais, Vasco e Corinthians compartilharam momentos parecidos na temporada:

Classificações dramáticas nas semifinais: os dois garantiram suas vagas na decisão após vitórias sofridas nos pênaltis: o Timão contra o Cruzeiro e o Vasco diante do Fluminense.

Fora dos holofotes: nenhuma das equipes entrou como candidata ao título desde o início; ambos tiveram campanhas marcadas por oscilações e derrotas ao longo da temporada.

Momentos de instabilidade durante o ano: tanto vascaínos quanto corintianos passaram por trocas de treinador e oscilações de desempenho no Campeonato Brasileiro .

Posições intermediárias no Brasileirão: As duas equipes tiveram campanhas semelhantes na tabela do Campeonato Brasileiro , com colocações fora do pelotão de elite, o que acentuou o caráter surpreendente da chegada à final.

Técnicos da Seleção: os dois times contam com técnicos que assumiram o Brasil recentemente. Fernando Diniz, do Vasco, em 2023 e 2024, e Dorival Júnior, o último técnico da seleção antes da chegada de Carlo Ancelotti.

Diferenças no percurso

Apesar desses paralelos, o trajeto competitivo de cada clube também teve diferenças:

Entrada em fases diferentes: o Corinthians iniciou a disputa a partir da terceira fase por causa de compromissos internacionais e posição técnica no ranking geral da CBF, enquanto o Vasco começou na Copa do Brasil desde a primeira fase, o que o obrigou a manter regularidade desde cedo.

O perfil das classificações: O Timão se valeu de atuações mais consistentes — com destaque para Hugo Souza nas penalidades e a presença de nomes como Memphis Depay — enquanto o Vasco apostou em uma construção coletiva nos momentos decisivos, com o goleiro Léo Jardim sendo peça-chave.

Histórico recente de títulos: O Corinthians tenta o primeiro título nacional desde 2017, quando ganhou o Brasileirão, enquanto o Vasco busca um título nacional de grande expressão que não conquista desde 2011, exatamente quando ganhou a Copa do Brasil.

A Grande Final

A decisão será disputada em dois jogos: a ida na Neo Química Arena, em São Paulo, será disputada nesta quarta-feira, 17, às 21h30, e a volta, no Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, 21, às 18h. O título vale uma vaga direta na Libertadores de 2026 e uma premiação milionária, que pode ultrapassar a marca dos R$ 100 milhões para o campeão.