Esporte

Vasco x Corinthians: CBF muda horário de jogo no Maracanã

Com ingressos esgotados rapidamente para a final no Maracanã, Corinthians e Vasco brigam pelo título da Copa do Brasil

Vasco: time joga hoje e domingo com o Corinthians (Facebook/Reprodução)

Vasco: time joga hoje e domingo com o Corinthians (Facebook/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08h03.

A CBF anunciou na tarde de terça-feira, 16, uma mudança no horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. A partida, que originalmente seria realizada às 18h30 no domingo, 21, foi antecipada para 18h, mantendo o mesmo local, o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogo de ida, com o Corinthians sendo o mandante, acontecerá nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, às 21h30.

Detalhes da Final da Copa do Brasil 2025:

  • Ida: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena

  • Volta: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã

A expectativa é de Maracanã lotado no domingo. O Vasco iniciou a venda de ingressos nesta terça-feira e, em menos de quatro horas, 30 mil bilhetes foram comercializados exclusivamente para sócios-torcedores.

Com 14 anos de espera, o Vasco retorna à final da Copa do Brasil, buscando seu segundo título da competição. Já o Corinthians sonha com o quarto troféu, após 16 anos sem vencer o torneio.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCorinthiansPalmeiras
Próximo

Mais de Esporte

Qual é o horário do jogo do Corinthians nesta quarta?

Afinal, o Palmeiras tem Mundial?

Quanto era o salário mínimo quando último clube brasileiro venceu o Mundial?

Flamengo x PSG: qual é o horário do jogo, onde assistir e escalações

Mais na Exame

Esporte

Qual é o horário do jogo do Corinthians nesta quarta?

Um conteúdo SBT News

Venezuela classifica bloqueio de Trump a petroleiros como 'irracional'

Um conteúdo SBT News

CCJ do Senado analisa PL da Dosimetria nesta quarta

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: e-commerce deve faturar R$ 26,82 bi no Natal de 2025