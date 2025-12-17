Vasco x Corinthians: CBF muda horário de jogo no Maracanã

A CBF anunciou na tarde de terça-feira, 16, uma mudança no horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. A partida, que originalmente seria realizada às 18h30 no domingo, 21, foi antecipada para 18h, mantendo o mesmo local, o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogo de ida, com o Corinthians sendo o mandante, acontecerá nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, às 21h30.

Detalhes da Final da Copa do Brasil 2025:

Ida : Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena

Volta: Vasco x Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h, no Maracanã

A expectativa é de Maracanã lotado no domingo. O Vasco iniciou a venda de ingressos nesta terça-feira e, em menos de quatro horas, 30 mil bilhetes foram comercializados exclusivamente para sócios-torcedores.

Com 14 anos de espera, o Vasco retorna à final da Copa do Brasil, buscando seu segundo título da competição. Já o Corinthians sonha com o quarto troféu, após 16 anos sem vencer o torneio.