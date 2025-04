Dorival Júnior é anunciado como novo técnico do Corinthians após saída de Ramon Díaz

Dorival Júnior foi anunciado como novo treinador do Corinthians nesta sexta-feira, 25, para substituir Ramon Díaz, que foi demitido recentemente.

Aos 63 anos, Dorival chega ao Parque São Jorge com a missão de recuperar o desempenho do time e buscar títulos, trazendo uma bagagem acumulada ao longo de mais de duas décadas de carreira.

O técnico iniciou sua trajetória como treinador em 2002, com passagem por diversos clubes do Brasil, incluindo Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba e Vasco.

Seu reconhecimento nacional cresceu entre 2007 e 2010, quando levou o São Caetano à final do Campeonato Paulista de 2007 e obteve um quinto lugar no Campeonato Brasileiro de 2008 com o Cruzeiro.

Em 2009, conquistou a Série B do Brasileiro com o Vasco e, no ano seguinte, comandou o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso, conquistando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Retorno ao futebol após pausa

Após um período sabático entre 2019 e 2022 para tratar um câncer de próstata e cuidar de questões pessoais, Dorival retornou ao futebol conquistando títulos. Em 2022, foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. No ano seguinte, assumiu o São Paulo e venceu a Copa do Brasil de 2023, título inédito para o clube na competição. Também alcançou boas campanhas na Copa Sul-Americana e no Brasileirão.

Sua passagem pelo São Paulo incluiu uma sequência de onze jogos de invencibilidade e a classificação para a final da Copa do Brasil, onde o Tricolor paulista venceu o Flamengo para conquistar o título. Em janeiro de 2024, Dorival deixou o São Paulo para assumir o comando da Seleção Brasileira, após convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Experiência na Seleção Brasileira

No comando da Seleção, Dorival assumiu em janeiro de 2024, substituindo Fernando Diniz, ao lado de sua equipe de auxiliares, incluindo seu filho Lucas Silvestre. Estreou com vitória contra a Inglaterra em amistoso realizado em Wembley, mas enfrentou dificuldades em competições oficiais.

Na Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos, o Brasil avançou em segundo lugar no Grupo D e foi eliminado nas quartas de final pelo Uruguai nos pênaltis. A disputa gerou críticas pela postura do treinador fora do centro da roda dos jogadores antes da cobrança. A eliminação marcou um ponto de inflexão no ciclo de Dorival à frente da Seleção.

A passagem de Dorival pela Seleção durou pouco mais de um ano, com 16 jogos disputados, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, resultando em um aproveitamento de 58,3%. O ciclo chegou ao fim em março deste ano, após derrota por 4 a 1 para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou sua demissão.

Agora, com a experiência acumulada em clubes e na Seleção, Dorival Júnior inicia um novo desafio no Corinthians, clube que busca estabilidade e desempenho no cenário nacional e internacional. Sua trajetória indica capacidade de adaptação em diferentes contextos competitivos.