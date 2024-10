Corinthians e Vasco entram com ação no STJD contra alteração de datas da Copa do Brasil

A diretoria do Corinthians decidiu na noite desta segunda-feira, 30, que vai entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, em que o clube enfrentará o Flamengo. A medida segue o exemplo do Vasco, que também recorreu à Justiça Desportiva mais cedo, alegando que Atlético-MG e Flamengo estão sendo favorecidos pelas alterações no calendário. As informações são do Globoesporte.com.

O Corinthians se sente prejudicado pela decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que antecipou o jogo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, e adiou o duelo contra o Flamengo, válido pela semifinal da Copa do Brasil. O presidente do clube, Augusto Melo, expressou insatisfação e afirmou que a decisão da CBF foi tomada sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos.

Em nota oficial, o Corinthians confirmou a ação no STJD, destacando a importância de garantir a isonomia entre os clubes e a integridade das competições nacionais. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas originalmente previstas para as partidas.

Nota oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e, principalmente, colocando em risco a credibilidade das competições.

Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas.

Em defesa desses princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições.”

Vasco entrou na Justiça

Mais cedo, o Vasco protocolou uma medida inominada no STJD, com pedido de urgência, questionando as alterações unilaterais nas datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil. O clube carioca alega que as modificações violam tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O Vasco reitera seu compromisso com a isonomia no futebol e espera que o tribunal restabeleça o calendário original.

Nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama informa que, nesta segunda-feira (30/09/2024), protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma medida inominada, com pedido de urgência, questionando a alteração unilateral das datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil 2024 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional.

O Vasco aguarda e confia que a Justiça reestabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17/10."

O que diz o regulamento?

As mudanças nas datas das semifinais da Copa do Brasil contrariam pontos do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF. De acordo com o regulamento, a convocação de jogadores para seleções nacionais, por exemplo, não garante aos clubes o direito de solicitar alteração nas datas dos jogos. Além disso, mudanças no calendário só podem ser solicitadas pelo clube mandante, pela federação responsável ou pelo detentor dos direitos de transmissão.

Quando serão os jogos?

As partidas de semifinal da Copa do Brasil, até o momento, estão marcadas para os dias 2, 19 e 20 de outubro.

Jogos de ida:

2 de outubro

19h15: Atlético-MG x Vasco

21h45: Flamengo x Corinthians

Jogos de volta:

19 de outubro

16h: Corinthians x Flamengo

20 de outubro

18h30: Vasco x Atlético-MG