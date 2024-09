Flamengo anuncia demissão de Tite; Filipe Luis assume o comando interinamente

O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, a saída do treinador Tite, que estava no comando do clube desde outubro de 2023 e liderou o time durante toda a temporada de 2024.

Durante sua passagem, o técnico gaúcho conquistou o título do Campeonato Carioca de 2024.

Em comunicado oficial, o clube confirmou a saída de Tite e sua comissão técnica. Filipe Luís, ex-jogador e atual técnico do sub-20, assumirá o comando do time de forma interina.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o tecnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente.”, afirmou o clube carioca.

Conheça a trajetória de Tite no Flamengo

Tite dirigiu o Flamengo em 70 jogos, acumulando 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, além do título estadual. Ele deixa o clube na 4ª posição do Campeonato Brasileiro e nas semifinais da Copa do Brasil.

A pressão pela sua demissão aumentou após a eliminação na Libertadores, ocorrida na última quinta-feira, 26, diante do Peñarol.