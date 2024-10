Eduardo Paes confirma entrega do terreno do Gasômetro ao Flamengo para novo estádio

O prefeito do Rio e candidato à reeleição, Eduardo Paes, anunciou que concluirá a entrega do terreno do antigo Gasômetro, localizado no centro da cidade, para o Flamengo. A informação foi divulgada em suas redes sociais na quarta-feira. O local será destinado à construção do novo estádio do clube.

Paes destacou a importância da parceria entre órgãos federais e o apoio do presidente Lula para finalizar o acordo. “Queria agradecer ao presidente Lula que se empenhou pessoalmente para que os órgãos federais chegassem a esse entendimento”, disse o prefeito em seu perfil no Instagram. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também foi parabenizado pela conquista.

Imbróglio judicial envolvendo a Caixa Econômica

O Flamengo havia adquirido o terreno em leilão realizado em julho, por R$ 138.195.000,00, que era o lance mínimo. Contudo, a Caixa Econômica Federal, antigo gestor do imóvel, contestou o resultado e entrou com um mandado de segurança. O banco estatal alegou que o valor pago pelo terreno foi inadequado e que o edital favoreceu o clube rubro-negro. Além disso, criticou a presença de políticos no leilão usando a camisa do Flamengo.

Após idas e vindas no tribunal, as partes chegaram a um acordo através da Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF), sob mediação da Advocacia-Geral da União (AGU).

Conciliação entre Flamengo, prefeitura e Caixa

As negociações caminharam para uma solução que envolvia um pagamento adicional por parte do Flamengo, embora Paes não tenha informado os detalhes financeiros no anúncio. O entendimento entre as partes foi considerado um passo importante para a realização do projeto, que permitirá ao Flamengo finalmente erguer o sonhado estádio próprio.

Na última quarta-feira, o prefeito fez questão de elogiar as parcerias envolvidas no processo e brincou com os torcedores ao pedir que apoiem o Vasco no próximo sábado, em tom descontraído. "Sem parceria o Rio não vai para frente", destacou Paes, reforçando a relevância da colaboração entre os diferentes níveis de governo e instituições.