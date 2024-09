Quanto Corinthians e Vasco ganharam com a classificação na Copa do Brasil?

Depois que o Corinthians ganhou do Juventude e o Vasco derrotou o Athlético-PR Nos pênaltis, ambas as equipes se classificaram para a semifinal da Copa do Brasil, a serem disputadas nos dias 2 e 17 de outubro. E receberam uma quantia bem significativa pelo avanço no campeonato.

Até o momento, tanto o Corinthians quanto o Vasco já tinham acumulado um total de R$ 13,4 milhões com as vitórias na Copa do Brasil. Agora, com a classificação para a semifinal, os clubes somam mais R$ 9,4 milhões a essa quantia, fechando a fase com quase R$ 23 milhões.

Quanto cada time pode ganhar se vencer a Copa do Brasil

A premiação da Copa do Brasil é generosa com aqueles que chegam às etapas finais. Se o Corinthians ou Vasco chegarem à final, poderão fechar o campeonato com até R$ 73,5 milhões. O vice-campeão também termina com R$ 31,5 milhões.

Vale ressaltar que o valor não é oferecido pela CBF e sim por uma cota de direitos de imagens, distribuída conforme o desempenho dos times.