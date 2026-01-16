Brasil

Qual nota do Enem é necessária para cada curso no Sisu e no Prouni?

Resultado do exame permite que alunos possam concorrer a vagas de graduação usando programas como Sisu, Prouni e Fies

Enem: nota permite concorrer a vagas pelo Sisu, Fies e Prouni (Divulgação)

Giovanna Bronze
Colaboradora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00h11.

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na próxima sexta-feira, 16. Com a nota, estudantes e candidatos podem cursar universidades públicas e privadas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) calcula a nota do Enem com base nas 180 questões da prova, além de dar uma pontuação de zero a mil para a redação. 

Essa nota então pode ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Algumas instituições de ensino, como o Anglo, fazem uma média da nota de corte para cada curso dentro do Sisu. Confira, abaixo, a relação das notas do Enem para cada curso do ensino superior.

Confira as notas de corte da pontuação do Enem para cada curso:

Para ingressar pelo Sisu

O Anglo estabeleceu uma tabela de pontos do Enem como referência para que alunos possam se planejar parar garantir uma vaga pelo Sisu.

Segundo o Anglo, as estimativas são feitas com base nos resultados mais recentes do programa, mas ainda assim podem ariar segundo o turno, instituição, região e modalidade (se é uma vaga de ampla concorrência ou cotas).

Confira as notas de corte dos cursos:

  • Medicina: entre 780 e 860 pontos;
  • Engenharia da Computação: 820 a 830 pontos;
  • Direito: 730 a 750 pontos;
  • Psicologia: 720 pontos;
  • Ciência da Computação/Sistemas de Informação: 700 e 780 pontos;
  • Engenharia Civil: 710 e 750 pontos;
  • Enfermagem: 700 pontos;
  • Arquitetura e Urbanismo:720 e 730 pontos;
  • Administração: 650 pontos;
  • Pedagogia/Licenciaturas: 600 a 650 pontos.

Para ingressar pelo Prouni

Outro meio de usar a nota do Enem é pelo Prouni, que permite que alunos cursem uma graduação em universidades privadas com 100% ou 50% de bolsa. O Quero Bolsa fez uma estimativa das notas de curso de cada um dos cursos através do Prouni.

Confira:

  • Administração: nota de corte 450.02;
  • Agronomia: 450.82;
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 450.06;
  • Arquitetura e Urbanismo: 450.00;
  • Audiovisual: 509.44;
  • Biblioteconomia: 454.90;
  • Biomedicina: 450.18;
  • Ciência da Computação: 451.52;
  • Ciências Biológicas: 451.76;
  • Ciências Contábeis: 450.18;
  • Ciências Sociais: 460.76;
  • Design: 451.70;
  • Direito: 450.14;
  • Educação Física: 450.00;
  • Enfermagem: 450.28;
  • Engenharia Civil: 450.30;
  • Engenharia da Computação: 457.70;
  • Engenharia de Produção: 450.04;
  • Engenharia Elétrica: 450.36;
  • Engenharia Mecânica: 450.48;
  • Engenharia Química: 474.10;
  • Farmácia: 450.14;
  • Filosofia: 450.04;
  • Física: 452.80;
  • Fisioterapia: 450.28;
  • Fonoaudiologia: 452.56;
  • Gastronomia: 450.58;
  • Geografia: 450.06;
  • Gestão de Recursos Humanos: 450.00;
  • História: 450.32;
  • Jornalismo: 450.50;
  • Letras: 452.10;
  • Logística: 450.48;
  • Marketing: 450.26;
  • Matemática: 450.50;
  • Medicina: 642.64;
  • Medicina Veterinária: 450.82;
  • Nutrição: 450.06;
  • Odontologia: 450.28;
  • Pedagogia: 450.00;
  • Psicologia: 450.24;
  • Publicidade e Propaganda: 450.68;
  • Química: 451.08;
  • Radiologia: 455.34;
  • Serviço Social: 450.00;
  • Sistemas de Informação: 450.66;
  • Turismo: 456.44;
  • Zootecnia: 455.92.

Para ingressar pelo Fies

Já o Fies ajuda alunos de cursos de graduação em instituições privadas a terem financiamento para os estudos.

Confira a média de nota de corte do Enem para cursar a graduação pelo Fies:

  • Administração: 450.36;
  • Agronomia: 451.58;
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 450.14;
  • Arquitetura e Urbanismo: 450.16;
  • Audiovisual: 555.74;
  • Biblioteconomia: 557.18;
  • Biomedicina: 450.84;
  • Ciência da Computação: 450.3;
  • Ciências Biológicas: 451.14;
  • Ciências Contábeis: 450.02;
  • Ciências Sociais: 475.94;
  • Design: 450.5;
  • Direito: 454.26;
  • Economia: 470.46;
  • Educação Física: 450.94;
  • Enfermagem: 450.08;
  • Engenharia Civil: 450;
  • Engenharia da Computação: 451.92;
  • Engenharia de Produção: 451.46;
  • Engenharia Elétrica: 451.06;
  • Engenharia Mecânica: 450.52;
  • Engenharia Química: 451.72;
  • Farmácia: 450.12;
  • Filosofia: 451.14;
  • Física: 464.74;
  • Fisioterapia: 450.08;
  • Fonoaudiologia: 450.34;
  • Gastronomia: 450.16;
  • Geografia: 457.24;
  • Gestão de Recursos Humanos: 450;
  • História: 465.7;
  • Jornalismo: 453.94;
  • Letras: 454.42;
  • Logística: 451.14;
  • Marketing: 452.52;
  • Matemática: 450.36;
  • Medicina: 717.76;
  • Medicina Veterinária: 453.54;
  • Nutrição: 450.12;
  • Odontologia: 450.56;
  • Pedagogia: 450.16;
  • Psicologia: 450.02;
  • Publicidade e Propaganda: 450.2;
  • Química: 457.24;
  • Radiologia: 450.28;
  • Serviço Social: 450.06;
  • Sistemas de Informação: 450.18;
  • Turismo: 451.56;
  • Zootecnia: 457.1.

