Qual nota do Enem é necessária para cada curso no Sisu e no Prouni?

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na próxima sexta-feira, 16. Com a nota, estudantes e candidatos podem cursar universidades públicas e privadas.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) calcula a nota do Enem com base nas 180 questões da prova, além de dar uma pontuação de zero a mil para a redação.
Essa nota então pode ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Algumas instituições de ensino, como o Anglo, fazem uma média da nota de corte para cada curso dentro do Sisu. Confira, abaixo, a relação das notas do Enem para cada curso do ensino superior.
Confira as notas de corte da pontuação do Enem para cada curso:
Para ingressar pelo Sisu
O Anglo estabeleceu uma tabela de pontos do Enem como referência para que alunos possam se planejar parar garantir uma vaga pelo Sisu.
Segundo o Anglo, as estimativas são feitas com base nos resultados mais recentes do programa, mas ainda assim podem ariar segundo o turno, instituição, região e modalidade (se é uma vaga de ampla concorrência ou cotas).
Confira as notas de corte dos cursos:
- Medicina: entre 780 e 860 pontos;
- Engenharia da Computação: 820 a 830 pontos;
- Direito: 730 a 750 pontos;
- Psicologia: 720 pontos;
- Ciência da Computação/Sistemas de Informação: 700 e 780 pontos;
- Engenharia Civil: 710 e 750 pontos;
- Enfermagem: 700 pontos;
- Arquitetura e Urbanismo:720 e 730 pontos;
- Administração: 650 pontos;
- Pedagogia/Licenciaturas: 600 a 650 pontos.
Para ingressar pelo Prouni
Outro meio de usar a nota do Enem é pelo Prouni, que permite que alunos cursem uma graduação em universidades privadas com 100% ou 50% de bolsa. O Quero Bolsa fez uma estimativa das notas de curso de cada um dos cursos através do Prouni.
Confira:
- Administração: nota de corte 450.02;
- Agronomia: 450.82;
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 450.06;
- Arquitetura e Urbanismo: 450.00;
- Audiovisual: 509.44;
- Biblioteconomia: 454.90;
- Biomedicina: 450.18;
- Ciência da Computação: 451.52;
- Ciências Biológicas: 451.76;
- Ciências Contábeis: 450.18;
- Ciências Sociais: 460.76;
- Design: 451.70;
- Direito: 450.14;
- Educação Física: 450.00;
- Enfermagem: 450.28;
- Engenharia Civil: 450.30;
- Engenharia da Computação: 457.70;
- Engenharia de Produção: 450.04;
- Engenharia Elétrica: 450.36;
- Engenharia Mecânica: 450.48;
- Engenharia Química: 474.10;
- Farmácia: 450.14;
- Filosofia: 450.04;
- Física: 452.80;
- Fisioterapia: 450.28;
- Fonoaudiologia: 452.56;
- Gastronomia: 450.58;
- Geografia: 450.06;
- Gestão de Recursos Humanos: 450.00;
- História: 450.32;
- Jornalismo: 450.50;
- Letras: 452.10;
- Logística: 450.48;
- Marketing: 450.26;
- Matemática: 450.50;
- Medicina: 642.64;
- Medicina Veterinária: 450.82;
- Nutrição: 450.06;
- Odontologia: 450.28;
- Pedagogia: 450.00;
- Psicologia: 450.24;
- Publicidade e Propaganda: 450.68;
- Química: 451.08;
- Radiologia: 455.34;
- Serviço Social: 450.00;
- Sistemas de Informação: 450.66;
- Turismo: 456.44;
- Zootecnia: 455.92.
Para ingressar pelo Fies
Já o Fies ajuda alunos de cursos de graduação em instituições privadas a terem financiamento para os estudos.
Confira a média de nota de corte do Enem para cursar a graduação pelo Fies:
- Administração: 450.36;
- Agronomia: 451.58;
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 450.14;
- Arquitetura e Urbanismo: 450.16;
- Audiovisual: 555.74;
- Biblioteconomia: 557.18;
- Biomedicina: 450.84;
- Ciência da Computação: 450.3;
- Ciências Biológicas: 451.14;
- Ciências Contábeis: 450.02;
- Ciências Sociais: 475.94;
- Design: 450.5;
- Direito: 454.26;
- Economia: 470.46;
- Educação Física: 450.94;
- Enfermagem: 450.08;
- Engenharia Civil: 450;
- Engenharia da Computação: 451.92;
- Engenharia de Produção: 451.46;
- Engenharia Elétrica: 451.06;
- Engenharia Mecânica: 450.52;
- Engenharia Química: 451.72;
- Farmácia: 450.12;
- Filosofia: 451.14;
- Física: 464.74;
- Fisioterapia: 450.08;
- Fonoaudiologia: 450.34;
- Gastronomia: 450.16;
- Geografia: 457.24;
- Gestão de Recursos Humanos: 450;
- História: 465.7;
- Jornalismo: 453.94;
- Letras: 454.42;
- Logística: 451.14;
- Marketing: 452.52;
- Matemática: 450.36;
- Medicina: 717.76;
- Medicina Veterinária: 453.54;
- Nutrição: 450.12;
- Odontologia: 450.56;
- Pedagogia: 450.16;
- Psicologia: 450.02;
- Publicidade e Propaganda: 450.2;
- Química: 457.24;
- Radiologia: 450.28;
- Serviço Social: 450.06;
- Sistemas de Informação: 450.18;
- Turismo: 451.56;
- Zootecnia: 457.1.