Qual nota do Enem é necessária para cada curso no Sisu e no Prouni?

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na próxima sexta-feira, 16. Com a nota, estudantes e candidatos podem cursar universidades públicas e privadas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) calcula a nota do Enem com base nas 180 questões da prova, além de dar uma pontuação de zero a mil para a redação.

Essa nota então pode ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Algumas instituições de ensino, como o Anglo, fazem uma média da nota de corte para cada curso dentro do Sisu. Confira, abaixo, a relação das notas do Enem para cada curso do ensino superior.

Confira as notas de corte da pontuação do Enem para cada curso:

Para ingressar pelo Sisu

O Anglo estabeleceu uma tabela de pontos do Enem como referência para que alunos possam se planejar parar garantir uma vaga pelo Sisu.

Segundo o Anglo, as estimativas são feitas com base nos resultados mais recentes do programa, mas ainda assim podem ariar segundo o turno, instituição, região e modalidade (se é uma vaga de ampla concorrência ou cotas).

Confira as notas de corte dos cursos:

Medicina : entre 780 e 860 pontos ;

: entre ; Engenharia da Computação : 820 a 830 pontos ;

: ; Direito : 730 a 750 pontos ;

: ; Psicologia : 720 pontos ;

: ; Ciência da Computação/Sistemas de Informação : 700 e 780 pontos ;

: ; Engenharia Civil : 710 e 750 pontos ;

: ; Enfermagem : 700 pontos;

: Arquitetura e Urbanismo : 720 e 730 pontos;

: Administração: 650 pontos;

Pedagogia/Licenciaturas: 600 a 650 pontos.

Para ingressar pelo Prouni

Outro meio de usar a nota do Enem é pelo Prouni, que permite que alunos cursem uma graduação em universidades privadas com 100% ou 50% de bolsa. O Quero Bolsa fez uma estimativa das notas de curso de cada um dos cursos através do Prouni.

Confira:

Administração : nota de corte 450.02;

Agronomia : 450.82;

Análise e Desenvolvimento de Sistemas : 450.06;

Arquitetura e Urbanismo : 450.00;

Audiovisual : 509.44;

Biblioteconomia : 454.90;

Biomedicina : 450.18;

Ciência da Computação : 451.52;

Ciências Biológicas : 451.76;

Ciências Contábeis : 450.18;

Ciências Sociais : 460.76;

Design : 451.70;

Direito : 450.14;

Educação Física : 450.00;

Enfermagem : 450.28;

Engenharia Civil : 450.30;

Engenharia da Computação : 457.70;

Engenharia de Produção : 450.04;

Engenharia Elétrica : 450.36;

Engenharia Mecânica : 450.48;

Engenharia Química : 474.10;

Farmácia : 450.14;

Filosofia : 450.04;

Física : 452.80;

Fisioterapia : 450.28;

Fonoaudiologia : 452.56;

Gastronomia : 450.58;

Geografia : 450.06;

Gestão de Recursos Humanos : 450.00;

História : 450.32;

Jornalismo : 450.50;

Letras : 452.10;

Logística : 450.48;

Marketing : 450.26;

Matemática : 450.50;

Medicina : 642.64;

Medicina Veterinária : 450.82;

Nutrição : 450.06;

Odontologia : 450.28;

Pedagogia : 450.00;

Psicologia : 450.24;

Publicidade e Propaganda : 450.68;

Química : 451.08;

Radiologia : 455.34;

Serviço Social : 450.00;

Sistemas de Informação : 450.66;

Turismo : 456.44;

Zootecnia: 455.92.

Para ingressar pelo Fies

Já o Fies ajuda alunos de cursos de graduação em instituições privadas a terem financiamento para os estudos.

Confira a média de nota de corte do Enem para cursar a graduação pelo Fies: