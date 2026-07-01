Copa do Mundo 2026: veja os resultados dos jogos de ontem, 30

A Copa do Mundo de 2026 teve nesta terça-feira, 30, mais três confrontos pela fase de 16 avos de final. Noruega, França e México confirmaram vagas nas oitavas de final, e o Brasil já sabe que terá Erling Haaland pela frente no próximo domingo, 5 de julho.

Haaland decide no fim e Noruega elimina Costa do Marfim

No primeiro jogo do dia, a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, no AT&T Stadium, em Dallas, e garantiu vaga nas oitavas de final — onde enfrenta o Brasil, neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey.

A Noruega abriu o placar ainda no primeiro tempo: Antonio Nusa, a joia de 19 anos da seleção norueguesa, encarou a marcação pela esquerda, invadiu a área e bateu colocado no ângulo, aos 39 minutos, em um golaço que rapidamente ganhou o apelido de "golaço do Neymar norueguês" nas redes sociais. No segundo tempo, a Costa do Marfim reagiu e arrancou o empate com Amad Diallo, que saiu do banco, tabelou com Pépé, driblou dois marcadores dentro da área e bateu de canhota para empatar em lance de alta classe individual, aos 29 minutos.

Quando o jogo caminhava para a prorrogação, a estrela de Erling Haaland brilhou. Aos 41 minutos, Patrick Berg achou o camisa 9 dentro da área com um passe preciso, e o atacante só teve o trabalho de rolar para o fundo da rede — seu quinto gol no torneio. Nos acréscimos, o goleiro Nyland ainda fez uma defesa decisiva em cobrança de falta de Amad Diallo para garantir o 2 a 1 final.

Show de Mbappé: França goleia Suécia com recordes históricos

À tarde, em Nova Jersey, a França despachou a Suécia por 3 a 0 com domínio total e brilho absoluto de Kylian Mbappé, que marcou duas vezes e quebrou mais um recorde histórico.

A Suécia até começou bem e levou perigo com Alexander Isak nos primeiros minutos, mas a França logo tomou conta do jogo. O primeiro gol saiu no primeiro tempo: em escanteio rápido, Dembélé acionou Olise, que tocou para Mbappé dentro da área — o camisa 10 limpou a marcação e bateu para abrir o placar. O gol levou o francês a 17 gols em Mundiais, ultrapassando o alemão Miroslav Klose e assumindo a vice-liderança histórica da artilharia de Copas, atrás apenas de Messi.

No segundo tempo, mais um passe primoroso de Michael Olise resultou no segundo gol: Bradley Barcola recebeu com muito espaço entre os zagueiros e bateu para o fundo da rede. Na sequência, Olise voltou a servir Mbappé, que carregou pela esquerda e bateu no canto para fechar o placar em 3 a 0. Com o segundo gol, o francês chegou a 18 gols na história das Copas e igualou Messi na vice-artilharia da competição — com apenas 27 anos e na terceira Copa. Olise saiu com cinco assistências no torneio, ultrapassando Bruno Guimarães.

Classificada, a França enfrenta o Paraguai nas oitavas de final, no sábado, 4, em Filadélfia.

Resultado do jogo do México x Equador

Na última partida do dia, a El Tricolor foi empurrada por mais de 87 mil torcedores no Estádio Azteca e venceu o Equador por 2 a 0, quebrando um jejum histórico de 40 anos sem vencer no mata-mata de uma Copa do Mundo — a última vez havia sido em 1986, justamente em casa, diante da Bulgária.

O México foi avassalador no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Roberto Alvarado lançou Julián Quiñones, que encheu o pé e abriu o placar. Logo depois, Raúl Jiménez aproveitou vacilo da defesa equatoriana, tabelou com Quiñones e finalizou forte para ampliar: 2 a 0 antes do intervalo. A John Yeboah, do Equador, só restou assustar: o ponta driblou dois marcadores no primeiro tempo e chutou na trave, e o goleiro Rangel fez uma grande defesa em outra investida no segundo tempo. Nos acréscimos, o zagueiro Piero Hincapié, do Equador, foi expulso por tampar a bola para conversar com o adversário — prática que a Fifa passou a proibir nesta edição do Mundial.

Nas oitavas de final, o México aguarda o vencedor de Inglaterra x RD Congo, que jogam nesta quarta-feira, 1º de julho, às 13h.