GP de Singapura: Verstappen amplia recorde em sprints após corrida com nove abandonos

GP de Singapura: o resultado ampliou a vantagem de Antonelli na liderança do campeonato (Jade Gao/AFP)
Repórter de ESG
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08h06.
Max Verstappen, piloto da equipe Red Bull, venceu, na manhã deste sábado, a primeira corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1, após recuperar a liderança com o abandono de George Russell. Lewis Hamilton e Charles Leclerc completaram o pódio. A vitória deu oito pontos a Verstappen, que chegou a 196 no Mundial e ampliou para 14 seu recorde de triunfos em sprints.
Max Verstappen venceu, na manhã deste sábado, a primeira corrida sprint da história do GP de Singapura de Fórmula 1. A prova começou com chuva, teve a largada adiada em 30 minutos e terminou com apenas 13 dos 22 carros que alinharam no grid.
O holandês da Red Bull precisou se recuperar após perder a liderança para George Russell na largada. O piloto da Mercedes assumiu a ponta na primeira curva, mas abandonou ainda na segunda volta depois de perder o controle do carro na chegada à reta principal.
Com Russell fora, Verstappen retomou a primeira posição e não voltou a ser ameaçado. Lewis Hamilton terminou em segundo, seguido por Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli ficou em quarto depois de ganhar duas posições na última volta, beneficiado por uma colisão entre Oscar Piastri e Lando Norris.
A vitória rendeu oito pontos a Verstappen e levou o tetracampeão à quinta colocação no Mundial de Pilotos. Ele chegou a 196 pontos, superando Norris, com quem estava empatado em 188 antes da prova.
O resultado também ampliou um recorde do piloto da Red Bull. Verstappen agora soma 14 vitórias em corridas sprint, o maior número da categoria.
A chuva ganhou intensidade nos dez minutos que antecederam a largada e deixou pontos da pista com excesso de água, especialmente nas curvas 2 e 3. Durante a avaliação das condições do circuito, até o carro médico chegou a aquaplanar.
A direção da prova adiou o início em 30 minutos. Quando os carros finalmente foram para a pista, todos utilizaram pneus intermediários, indicados para condições de pista molhada sem volume suficiente de água para os pneus de chuva extrema.
Após duas voltas atrás do safety car, o carro de segurança acionado para controlar o ritmo do pelotão em situações de risco, a largada foi realizada de maneira tradicional.
Russell reagiu melhor no apagar das luzes e ultrapassou Verstappen, que havia largado da pole position. Hamilton também ganhou terreno: saiu do sexto lugar para o terceiro e passou o companheiro de Ferrari Charles Leclerc.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, caiu da 14ª para a 17ª colocação.
A liderança de Russell durou pouco. Na segunda volta, o britânico pisou na zebra ao chegar à reta principal, perdeu o controle do carro, rodou e acabou fora da disputa.
No mesmo momento, Lance Stroll e Sergio Pérez se envolveram em um contato entre as curvas 16 e 17.
Os incidentes provocaram a entrada do safety car e abriram uma sequência de baixas. Isack Hadjar abandonou após uma falha mecânica. Franco Colapinto também deixou a corrida por quebra.
Durante a neutralização, os 17 pilotos ainda na prova foram aos boxes para instalar novos pneus intermediários. Verstappen voltou à pista na liderança, seguido por Hamilton, Leclerc, Piastri e Norris. Bortoleto aparecia em 13º.
A corrida foi reiniciada na sétima volta. Pouco depois, o brasileiro acabou atingido na traseira por Alexander Albon e precisou recolher o carro. Albon também abandonaria a prova, na 15ª volta. O incidente envolvendo os dois será investigado após a corrida.
Valtteri Bottas deixou a disputa por uma quebra de suspensão.Ao todo, nove pilotos não chegaram ao fim: Oscar Piastri, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Isack Hadjar, George Russell, Sergio Pérez e Lance Stroll.
Com a corrida retomada, Verstappen abriu vantagem sobre Hamilton. A diferença, que estava em cerca de 1,5 segundo, chegou a aproximadamente quatro segundos nas voltas seguintes.
A disputa mais intensa passou a acontecer atrás dos dois primeiros colocados. Nas três voltas finais, Leclerc passou a ser pressionado por Piastri e Norris, que também disputavam posição entre si.
Piastri chegou a ficar a menos de um segundo do piloto da Ferrari, enquanto Norris seguia cerca de meio segundo atrás do companheiro de equipe.
Na última volta, Norris tocou Piastri durante uma tentativa de ultrapassagem. O australiano foi lançado contra o muro. Piastri conseguiu permanecer na corrida, enquanto Norris abandonou.
O incidente abriu espaço para Antonelli subir do sexto para o quarto lugar. O italiano ainda se aproximou de Leclerc, mas não teve tempo de disputar a posição.
O resultado ampliou a vantagem de Antonelli na liderança do campeonato. Ele chegou a 325 pontos, contra 236 de Russell, uma diferença de 89 pontos.
Max Verstappen venceu a primeira corrida sprint da história do GP de Singapura. Lewis Hamilton terminou em segundo, e Charles Leclerc ficou em terceiro.
A largada foi adiada em 30 minutos porque a chuva deixou pontos da pista com excesso de água, especialmente nas curvas 2 e 3. Durante a avaliação das condições, até o carro médico aquaplanou.
George Russell ultrapassou Max Verstappen na largada, mas abandonou na segunda volta. O piloto da Mercedes pisou na zebra, perdeu o controle do carro e rodou na chegada à reta principal.
Lando Norris tocou Oscar Piastri durante uma tentativa de ultrapassagem na última volta, e o australiano foi lançado contra o muro. O incidente abriu espaço para Andrea Kimi Antonelli subir do sexto para o quarto lugar.
Gabriel Bortoleto foi atingido na traseira por Alexander Albon após a relargada e precisou recolher o carro. O incidente entre Bortoleto e Albon será investigado após a corrida.
Max Verstappen somou oito pontos, chegou a 196 e assumiu a quinta colocação no Mundial de Pilotos. O tetracampeão superou Lando Norris, com quem estava empatado em 188 pontos antes da prova.