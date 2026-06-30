Esporte

Fase de grupos copa 2026

México x Equador: jogo da Copa representa crise entre países que vem desde 2024

Sem resolução até o momento, o impasse levou ao encerramento da representação consular mexicana no Equador

Azteca vai receber o duelo válido pela fase de 16 avos da Copa do Mundo (Mario Vazquez / AFP)/AFP)

Azteca vai receber o duelo válido pela fase de 16 avos da Copa do Mundo (Mario Vazquez / AFP)/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h43.

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México e Equador entram em campo nesta terça-feira pelo mata-mata da Copa do Mundo de 2026 em um confronto que ultrapassa o futebol. O duelo, realizado no Estádio Azteca, na Cidade do México, ocorre em meio a uma crise diplomática que mantém rompidas as relações entre os dois países desde abril de 2024.

Anfitrião do torneio, o México chega embalado após campanha perfeita na fase de grupos, com três vitórias e nenhum gol sofrido. Já o Equador avançou como um dos melhores terceiros colocados e ganhou destaque ao eliminar a Alemanha — considerada uma das favoritas — antes de a equipe europeia ser superada pelo Paraguai.

A origem da tensão

A tensão entre os países tem origem no episódio ocorrido em 5 de abril de 2024, quando forças de segurança equatorianas invadiram a embaixada do México em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas. O político havia recebido asilo diplomático e se encontrava nas dependências da missão mexicana após acusações de corrupção.

A ação levou o então presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a romper imediatamente as relações diplomáticas. Em seguida, o México acionou a Corte Internacional de Justiça, alegando violação da Convenção de Viena. O Equador respondeu com uma contra-ação, acusando uso indevido do asilo diplomático.

Sem resolução até o momento, o impasse levou ao encerramento da representação consular mexicana no Equador, com a comunicação bilateral sendo mediada pela Suíça.

Mesmo com a posse da presidente Claudia Sheinbaum, em outubro de 2024, o cenário não mudou. A mandatária mantém a condição de não retomar relações enquanto o presidente equatoriano, Daniel Noboa, seguir no cargo, a quem atribui responsabilidade direta pela invasão à embaixada.

A crise se agravou em fevereiro de 2025, quando o Equador impôs tarifas de 27% sobre produtos mexicanos. A medida foi minimizada por Sheinbaum, que destacou a baixa dependência comercial entre os países e chegou a ironizar a qualidade de produtos mexicanos.

Apesar do ambiente político conturbado, o intercâmbio comercial continua. México e Equador mantêm em vigor o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, assinado em 1890, além de seguirem com fluxos de exportação e investimento bilateral.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

Como chegam os países

Um dos anfitriões do torneio, o México chega com a melhor campanha da fase de grupos: três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido. A equipe comandada por Javier Aguirre venceu África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia, sendo a única seleção que não foi vazada até aqui.

O Equador, por sua vez, garantiu a classificação de forma dramática. No último jogo da fase inicial, conseguiu uma virada sobre a Alemanha nos minutos finais, alcançando quatro pontos e avançando como um dos melhores terceiros colocados. O feito manteve viva a esperança da equipe de Sebastián Beccacece.

⚽ Prováveis escalações

México Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Equador Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Com informações da EFE

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