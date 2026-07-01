Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja horários e onde assistir às partidas desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 1º, a bola vai rolar para mais três confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta da seleção inglesa, que vai encarar a República Democrática do Congo.

A Inglaterra enfrenta os congoleses às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Já às 17h (horário de Brasília), a Bélgica enfrenta o Senegal, no Lumen Field, em Seattle. Por fim, às 21h, será a vez de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

Onde assistir aos jogos de hoje da Copa do Mundo

Campanhas de Inglaterra e República Democrática do Congo

A Inglaterra garantiu a liderança do Grupo L, com 7 pontos. Os ingleses derrotaram a Croácia por 4 a 2 e o Panamá por 2 a 0 e empataram com Gana por 0 a 0.

Já a República Democrática do Congo passou como uma das melhores terceiras colocadas, com 4 pontos. Os congoleses venceram o Uzbequistão por 3 a 1, empataram com Portugal por 1 a 1 e perderam para a Colômbia por 1 a 0.

Campanhas de Bélgica e Senegal

A Bélgica terminou como líder do Grupo G por conta dos critérios de desempate, já que empatou em pontos com o Egito: 5 para cada seleção. Os belgas empataram com os egípcios por 1 a 1 e por 0 a 0 com o Irã. Além disso, aplicaram uma goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia.

O começo da Copa do Mundo para o Senegal não foi nada bom. A seleção perdeu para a França por 3 a 1 e para a Noruega por 3 a 2. Porém, a goleada por 5 a 0 sobre o Iraque, na última rodada, garantiu os senegaleses como um dos melhores terceiros colocados, com 3 pontos.

Campanhas de Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina

Os Estados Unidos garantiram a liderança do Grupo A, com 6 pontos. Na estreia, os norte-americanos golearam o Paraguai por 4 a 1. Depois, venceram a Austrália por 2 a 0 e, por fim, perderam para a Turquia por 3 a 2.

A Bósnia e Herzegovina somou 4 pontos no Grupo B e ficou entre os melhores terceiros colocados. Os bósnios empataram por 1 a 1 com o Canadá, perderam por 4 a 1 para a Suíça e venceram o Catar por 3 a 1.

Quem os times podem enfrentar nas oitavas?

O vencedor de Inglaterra x República Democrática do Congo enfrentará quem avançar do duelo entre México e Equador nas oitavas de final.

Já os confrontos entre Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina definirão outro duelo das oitavas. Quem vencer Bélgica x Senegal enfrentará o classificado de Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina.